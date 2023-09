Kammermusik-Kollektiv am 21.9. im Amtshaus Währing

Wien (OTS) - Im Festsaal im Amtshaus Währing (18., Martinstraße 100, 2. Stock) gastiert am Donnerstag, 21. September, ab 19.30 Uhr, das Ensemble „Kammermusik-Kollektiv“. Veranstalter dieses Konzerts mit 5 virtuosen Instrumentalist*innen ist der Kultur-Verein „Initiative Währing“. Die Künstler*innen spannen an dem Abend einen anspruchsvollen Melodienbogen von Wolfgang Amadeus Mozart bis zu Bernhard Henrik Crusell. Das Musik-Projekt wird durch den Bezirk unterstützt. Der Eintritt ist gratis. Im Büro der Bezirksvorstehung Währing im Amtshaus Martinstraße 100 (1. Stock) sind Zählkarten abzuholen. Erteilung von Auskünften per E-Mail: kulturverein@kulturinitiative18.at.

Sophie Schollum (Querflöte), Georg Barnert (Klarinette), Qing-Zhao Chen (Violine), Wolfgang Prochaska (Bratsche) und Lucija Pejkovic (Violoncello) wirken an dem erbaulichen Konzert mit. Informationen über sonstige kulturelle Angebote im „Währinger Rathaus“: Telefon 4000/18 115 (Bezirksvorstehung Währing) und E-Mail post@bv18.wien.gv.at.



