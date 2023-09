ARBÖ: „DTM“ und „Wiener Wiesn“ sorgen Stau – 2 Straßenfeste sorgen Sperre in Wien

Wien (OTS) - Auch wenn dieses Wochenende auf den Straßen vermutlich ruhiger als die vergangenen sein wird, wird aufgrund der DTM in Spielberg einiges auf s Straßen in Österreich und speziell in der Obersteiermark los sein. Die „Wiener Wiesn“ und das Josefstädter und Währinger Straßenfest sorgen für Staus und Sperre in der Bundeshauptstadt

Von Freitag, 22. September bis Sonntag, 24. September 2023 kommen Tourenwagenfans bei der DTM am Red Bull-Ring in Spielberg voll auf ihre Kosten. Zehntausende heimische und ausländische Motorsportfans werden sich die Rennen am Samstag und Sonntag mit dem in der Meisterschaft derzeit zweitplatzierten Tiroler Lucas Auer und dem Vorjahressieger Thomas Preining ansehen. Die Rennen starten am Samstag und Sonntag jeweils ab ca. 13.30 Uhr. Daher erwarten die ARBÖ-Verkehrsexperten bei der Anreise in den späten Vormittagsstunden und in den Mittagstunden die längsten Verzögerungen. Vor allem wird auf der Murtalschnellstraße (S36) im Großraum Zeltweg und vor den Abfahrten Zeltweg-Ost und Zeltweg-West es erheblich länger dauern. Auch der Gegenverkehrsbereich zwischen Gratkorn-Nord und Übelbach auf der Pyhrnautobahn (A9) wird sich als Nadelöhr erweisen und könnte zu Staus und langen Wartezeiten führen.

„Wer auf der S36 aus Richtung Pyhrnautobahn kommt, sollte bei Zeltweg-Ost zum Red-Bull-Ring abfahren. Wer aus Richtung Judenburg kommt, sollte die Abfahrt Zeltweg-West benutzen. Aus dem Großraum Graz kann man auch via Südautobahn (A2) und das „Gaberl“ auf der B77 anreisen“, wissen die ARBÖ-Verkehrsexperten.





Zwtl: „Oans, zwoa … g‘suffa“ und Publikumsandrang auf der Wiener Wiesn.

Von Donnerstag, 21. September bis Sonntag, 08. Oktober 2023 heißt es wieder „O‘ zapft is!“, auf Österreichs größtes Brauchtumsfest auf der Kaiserwiese vor dem Wiener Riesenrad statt. Auch heuer werden wieder am Auftaktwochenende täglich tausende Besucher auf dem Volksfest erwartet. Die Anreise sollte am bestem mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, wie den U-Bahn-Linien U1 und U2 (Praterstern), oder den S-Bahn-Linien erfolgen – dann kann man sich auch die eine oder andere Maß Bier – ohne Reue – gönnen.

Der ARBÖ Tipp: Wir empfehlen, nicht mit dem eigenen Fahrzeug anzureisen. Sollte es nicht anders möglich sein, kann man den Pkw in der Parkgarage in der Ausstellungsstraße, der Perspektivstraße oder am Handelskai abstellen.





Zwtl: Josefstädter und Währinger Straßenfest sorgen für Straßensperren in Wien

Am Freitag, 22. September finden zwei Straßenfeste in der Bundeshauptstadt statt, Im Zuge des Währinger Straßenfestes wird die Währinger Straße zwischen dem Währinger Gürtel und dem Aumannplatz von 8 bis 24 Uhr gesperrt. Die Joefstädter Straße wird wegen des Josefstädter Straßenfestes ab dem Matthias-Hauer-Platz bis zum Auerspergplatz von 6 Uhr bis ebenfalls 24 Uhr für den Individualverkehr nicht befahrbar sein. . Umleitungen und Querungen für den Verkehr werden eingerichtet. „

Rechnen Sie auch mit Einschränkungen im öffentlichen Verkehr in diesen Bereichen und informieren Sie sich vorher bei den Wiener Linien, rät der ARBÖ Informationsdienst.

Rückfragen & Kontakt:

ARBÖ Interessenvertretung, Kommunikation & Medien

Informationsdienst

Tel.: 0043(0)50 123 123

id @ arboe.at

www.arboe.at