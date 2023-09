Bildung muss für alle leistbar und zugänglich bleiben!

Salzburg (OTS) - Mit rund 12.000 Angeboten an 462 Standorten im gesamten Bundesland Salzburg wurden 170.000 Teilnehmende erreicht: Diese Bilanz der Salzburger Erwachsenenbildung für 2022 kann sich sehen lassen. „ Damit das lebenslange Lernen im Bundesland gesichert ist, bedarf es weiterhin einer aktiven Netzwerkarbeit und stabiler Finanzen “, betont Silvia Schwarzenberger-Papula, Geschäftsführerin der Arbeitsgemeinschaft Salzburger Erwachsenenbildung (ARGE SEB).

Die ressortzuständige Bildungslandesrätin Daniela Gutschi (ÖVP) erklärte bei einem Treffen, das kürzlich stattfand, dass Land, Bund und der europäische Sozialfonds im aktuellen Jahr 2023 rund 4,7 Millionen Euro für unterschiedlichste Bildungs-Agenden investieren. Diese reichen von der Basisbildung über den Pflichtschulabschluss bis hin zur Bildungsberatung und anderen Projekten. Gutschi weiter: „ Die Einrichtungen der Erwachsenenbildung leisten einen unglaublichen gesellschaftlichen Beitrag. Vielen Menschen fehlen unverschuldet die Basiskompetenzen, um am Leben und Berufsalltag teilhaben zu können. Ihnen ermöglichen diese Bildungsinstitutionen eine bessere Zukunft. “

Sehen lassen kann sich auch der Einsatz der 1.700 Ehrenamtlichen: Sie haben knapp 150.000 unentgeltliche Stunden für andere Menschen im Alter von 18 bis 100 Jahren geleistet. Das entspricht einem Geldwert von 4,5 Millionen Euro.

Gelungene, gemeinsame Bildungsarbeit seit mehr als drei Jahrzehnten

„ Unseren Dachverband gibt es bereits seit 31 Jahren. Bis heute sind auf der Basis einer guten Zusammenarbeit aller Beteiligten und des gewachsenen Vertrauens viele wertvolle Gemeinschaftsprojekte wie etwa das Netzwerk Bildungsberatung gelungen. Andere Bundesländer beneiden uns darum “, erklärt ARGE SEB-Geschäftsführerin Silvia Schwarzenberger-Papula.

Im Dachverband ist St. Virgil Salzburg ein starker Partner. Direktor Jakob Reichenberger weist darauf hin, wie wichtig Bildung in verschiedenen Lebenslagen ist: „ Menschen sind heute mit unterschiedlichsten Herausforderungen konfrontiert. Die Einrichtungen der Erwachsenenbildung in Salzburg bieten sich als kompetente Partner an, um genau diesen Herausforderungen zu begegnen. Dabei spielen die Angebote, die der Persönlichkeitsentwicklung dienen, einen immer wichtigeren Beitrag – beruflich wie privat. “ Die Einrichtungen unterstützen mit ihren Angeboten die Menschen und stärken ihr Handeln.

Richard Breschar, Vorsitzender ARGE SEB, spricht die finanzielle Lage an, die sich aus der aktuellen, starken Preissteigerung ergibt: „ Wir sind in allen Gemeinden vertreten und damit Bildungs-Nahversorger. Außerdem sind wir für rund 4.100 Menschen eine attraktive Arbeitgeberin. Es fällt zunehmend schwerer, das ausgezeichnete Angebot aufrechtzuerhalten. Der finanzielle Ausgleich von Stadt, Land und Bund ist notwendig, damit Bildung für alle zugänglich bleibt. “

Die Unterstützung von Landesrätin Daniela Gutschi hat die ARGE SEB offensichtlich. Diese sagt: „ Diesen so bedeutenden Bildungsbereich möchte ich in Zukunft weiter stärken, denn lebenslanges Lernen ist heute wichtiger denn je – für die Menschen, die Gesellschaft und das Land. “

