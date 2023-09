rätseln, tanzen, bauen, zeichnen – jede Menge Spaß beim Kinderaktionstag am 24.9. im mumok

Freier Eintritt für Kinder und ihre Begleitung

Wien (OTS) - Gleich zwei Sonntage im Herbst widmet das mumok seinen jungen Besucher*innen. Am 24. September und am 5. November sind Kinder und ihre Begleitung eingeladen, das Haus und die aktuellen Ausstellungen zu besuchen und an einem umfangreichen Programm teilzunehmen: Kleine Detektiv*innen können sich bei der Rätselrallye auf eine Spurensuche durch das ganze Haus begeben. Wer lieber collagiert oder baut, malt oder zeichnet, besucht die Kreativstation oder macht sich mit dem KinderkunstTransporter auf den Weg. Und viel Platz zum Tanzen und Zeichnen gibt es beim Disco Drawing im mumok kino.



mumok Kinderaktionstag: Programm Sonntag, 24. September



Sonntagsatelier für Familien

Ihr experimentiert gemeinsam nach Lust und Laune mit verschiedenen künstlerischen Techniken.

10 bis 11.30 Uhr

12.30 bis 14 Uhr

15 bis 16.30 Uhr

Anmeldung erforderlich

Kreativstation für Jung und Alt in der mumok Lounge

Du liebst es, Fantasiewelten zu bauen oder aus unterschiedlichsten Materialien zusammenzustellen?

11 bis 17 Uhr

keine Anmeldung erforderlich

mumok Rätselrallye für Kinder

Kreuz und quer durchs ganze Haus. Die Geheimnisse des mumok warten darauf, von Dir gelüftet zu werden.

11 bis 17 Uhr

keine Anmeldung erforderlich

Disco Drawing im mumok kino

Musik im Ohr, ein Stift und ein Raum mit Papier. Let´s draw!

14 bis 18 Uhr

keine Anmeldung erforderlich

KinderkunstTransporter

Du kannst ihn rollen, Materialien mitführen, auf ihm sitzen oder seinen Deckel als Unterlage beim Zeichnen benutzen. Er birgt Materialien und Anregungen für einen kreativen Ausstellungsbesuch.

10 bis 18 Uhr

