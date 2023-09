Industrieforum Made in Austria 2023: zur Zukunft der Produktionsarbeit in Österreich

Hochkarätiger Event – IndustrieFORUM am 13.10.2023 im TUtheSky in Wien

Wien (OTS) - Bereits zum fünften Mal fand im Frühjahr 2023 das „Made in Austria (MiA)-IndustriePANEL“ statt. Die Ergebnisse der von der TU Wien durchgeführte Befragung von über 100 Führungspersönlichkeiten der österreichischen Industrie werden am Freitag, dem 13. Oktober 2023 im Rahmen des „Made in Austria IndustrieFORUMs 2023“ im TUtheSky in Wien präsentiert. „Made in Austria 2023: Zukunft Produktionsarbeit Österreich“ ist eine Kooperation der TU Wien mit Fraunhofer Austria, FHWien der WKW, EIT Manufacturing East und dem Fachverband Metalltechnische Industrie (FMTI).

Im Zeichen der Kreislaufwirtschaft und dem Verhältnis von Mensch und Maschine

Erste Ergebnisse des MiA-IndustriePANELs 2023 zeigen, dass bereits 75 Prozent der befragten Unternehmen Maßnahmen in Richtung Kreislaufwirtschaft setzen. Neben Material-Recycling und Ressourcen-Reduktion, werden nachhaltige Energieformen sowie Reparatur und Wiederverwendung als wichtige Faktoren angegeben.

Trotz einer Steigerung des Automatisierungsgrads um über 26 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr, hat der Faktor Mensch in der österreichischen Produktionsarbeit weiterhin große Bedeutung. Die Wertschätzung für menschliche Arbeit stieg in den befragten Unternehmen von 97 auf 99 Prozent.

Studienpräsentation und Fachforum über den Dächern Wiens

Die vollständigen Studienergebnisse werden am Freitag, dem 13. Oktober 2023, im Rahmen des „Made in Austria IndustrieFORUMs 2023“ im TUtheSky der TU Wien präsentiert. Zusätzlich bietet das Event auch heuer wieder einen Tag mit spannenden Vorträgen von hochkarätigen Expert:innen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Im Anschluss an die Studienpräsentation durch Institutsleiter Univ. Prof. Dr.-Ing. Sebastian Schlund (TU Wien, Fraunhofer Austria) wird die renommierte Expertin für Arbeitswissenschaften Univ.-Prof. Dr. Katharina Hölzle, Institutsleiterin IAT der Universität Stuttgart und Fraunhofer IAO ihre Keynote „Produktionsarbeit im Wandel - Innovation durch die Symbiose von Mensch und Maschine?“ halten.

Details zum Programm sowie der Link zur Anmeldung: (https://www.fraunhofer.at/de/veranstaltungen/made-in-austria11.html)

Early Bird Tickets sind noch bis 30. September 2023 erhältlich. Für Teilnehmer:innen des IndustriePANELs ist der Besuch des IndustrieFORUMs kostenlos.

Über „Made in Austria: Zukunft Produktionsarbeit Österreich“

Mit dem MiA-IndustriePANEL erhebt das Institut für Managementwissenschaften der TU Wien, gemeinsam mit Fraunhofer Austria, FHWien der WKW, EIT Manufacturing East und dem Fachverband der Metalltechnischen Industrie die Bedürfnisse und Herausforderungen der österreichischen Industrie. Das Ziel der seit 2019 durchgeführten Panelbefragung ist eine regelmäßige und methodische Darstellung des Status quo sowie der Zukunftserwartungen der heimischen Industrie. Dabei spielen die Themen Automatisierung, Digitalisierung und Assistenzsysteme eine zentrale Rolle. Jährlich nehmen mehr als 100 österreichische Industriebetriebe am MiA-IndustriePANEL teil.

