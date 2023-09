Vortrag „Marokko“ am 20.9. im Bezirksmuseum Wieden

Wien (OTS) - Harald Praschinger ist ein pensionierter Professor für Geographie und Geschichte, der gerne Reisen unternimmt und in Vorträgen darüber erzählt. Am Mittwoch, 20. September, hält der Globetrotter ab 18.30 Uhr im Bezirksmuseum Wieden (4., Klagbaumgasse 4) das faktenreiche Referat „Marokko – Ein Königreich am Rand der Sahara“ und umrahmt seine Ausführungen mit eindrucksvollen Bildern. Der ehrenamtliche Museumsleiter, Philipp Maurer, begrüßt die Anwesenden. Die Veranstaltung ist Teil der beliebten Reihe „Wiedener Vorträge“. Der Eintritt ist kostenlos. Spenden für das Museum werden angenommen. Auskunft: Telefon 581 24 72 bzw. E-Mail bm1040@bezirksmuseum.at.



