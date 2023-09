Fritz Dittlbacher in neuer „Menschen & Mächte“-Doku im Gespräch mit zentralen Persönlichkeiten hinter den politisch Mächtigen

In „Die zweite Reihe der Macht“ am 20. September um 22.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Wir kennen ihre Chefinnen und Chefs – sie selbst bleiben gerne im Verborgenen: Die Menschen hinter den politisch Mächtigen. Die Sprecherinnen, die Spin-Doktoren, die parlamentarischen Mitarbeiter:innen. Sie gestalten die Zukunft des Landes mit – und häufig auch ihre eigene. Die Tätigkeit in Kabinetten und Parteien ist immer noch eines der effizientesten Karriere-Sprungbretter. Fritz Dittlbacher hat für die „Menschen & Mächte“-Dokumentation „Die zweite Reihe der Macht“ – zu sehen am Mittwoch, dem 20. September 2023, um 22.30 Uhr in ORF 2 – mit zentralen Persönlichkeiten in diesem „Spiel um die Macht“ gesprochen – „Mister Message Control“ Gerald Fleischmann, Kanzler-Sprecher Daniel Kosak und die graue Eminenz der FPÖ, Klubdirektor Norbert Nemeth, standen ihm dafür ebenso Rede und Antwort wie Werner Koglers Kommunikationschefin Theresa Vonach und Jörg Haiders Vertrauter Stefan Petzner.

Wie hält man diesen Job aus – die dauernde Verfügbarkeit, das Verteidigen der jeweiligen Politik, Tag für Tag, ohne Wenn und Aber? Wie vertritt man Positionen, die der eigenen Haltung widersprechen? Ist es Handwerk oder Überzeugungstat?

Gerald Fleischmann betont das Handwerk und sagt auf die Frage, ob es auch für eine andere Partei hätte sein können: „Ja, das wäre denkbar gewesen“. Für Norbert Nemeth dagegen ist klar: „Ohne die totale Identifikation mit dem Parteiprogramm ist es sehr, sehr schwierig, diese Tätigkeit auszuführen. Für mich wär’s nicht vorstellbar.“ Hat man manchmal Skrupel? „Ich hatte da teilweise sogar ein schlechtes Gewissen“, erzählt Stefan Petzner, „aber ich hab’s dann immer technisch gesehen. Da geht es um eine Technik – und so ein Plakat, so ein Sager, da weiß man natürlich: Der zieht!“

Was macht das mit einem? „Es ist wichtig, in diesem Beruf keine zu tiefen Freundschaften zu entwickeln“, gesteht Daniel Kosak, „das halte ich für wirklich wichtig“. Und Theresa Vonach erzählt: „Wenn man nie müde, nie erschöpft ist, dann hat man entweder Hilfe von außen nötig – oder man lügt.“ Es ist auf alle Fälle ein extrem forderndes Leben und die Politik wirkt auch als Droge. Das Mobiltelefon als Suchtmittel, die Karriere als Verheißung und die Macht als oberstes Ziel. Wie man in diesem Umfeld überlebt, zeigt die „Menschen und Mächte“-Dokumentation „Die zweite Reihe der Macht“.

