ERINNERUNG: AVISO PK AK Praxisschock? Berufseinstieg von Lehrpersonen

Wien (OTS) - Auch im neuen Schuljahr ist der Mangel an Lehrkräften eines der wichtigsten Themen. Quereinsteiger:innen aus verschiedensten Bereichen müssen aushelfen, um den Betrieb aufrecht zu erhalten. Die Schule scheint für viele kein attraktiver Arbeitsort zu sein. Doch ist dem tatsächlich so? Wo liegen die Probleme? Was muss sich ändern? Im Auftrag der Arbeiterkammer hat die WU eine Studie erstellt und junge Lehrende befragt, wie sie den Einstieg ins Berufsleben wahrgenommen haben. Die Ergebnisse werden in einer PK präsentiert. Bitte merken Sie vor:

AK Pressekonferenz: Praxisschock? Berufseinstieg von Lehrpersonen

AK Bereichsleiterin Bildung Ilkim Erdost

ao. Prof.in Erna Nairz-Wirth. WU Wien



ACHTUNG, NEUER ORT!

Der neue Medienraum befindet sich in einem Gebäude in der Seitengasse links neben dem Hauptgebäude.



Sie können die Pressekonferenz auch via Livestream verfolgen.

Datum: 20.09.2023, 09:00 - 10:00 Uhr

Ort: AK Wien, AK Medienraum, 6. Obergeschoss

Plößlgasse 2, 1040 Wien, Österreich

Url: https://wien.arbeiterkammer.at/lehrerinnen

