Auftakt der Bücherreihe von Bettina Kleinszig „Die sagenhaften Abenteuer des Bastian Zekoff“ begeistert junge Leseratten

Der erste Band der Wiener Newcomer Kinderbuchautorin Bettina Kleinszig verspricht ein spannendes Abenteuer für junge Leser:innen.

Wien (OTS) - Leseratten aufgepasst! Der erste Band der Buchreihe von Bettina Kleinszig, „Die sagenhaften Abenteuer des Bastian Zekoff - Der Basilisk“, erschienen am 27. März 2023 im G&G Verlag. Aufgrund der hohen Nachfrage, ist auch bereits der nächste Band in Planung.

In Band I. der Kinderbuchreihe „Die sagenhaften Abenteuer des Bastian Zekoff“ erkunden vier junge Abenteuer-Suchende die historischen Kellergewölbe unter dem 1. Bezirk Wiens und stoßen dort auf das Unglaubliche: Ein leibhaftiger Basilisk, dessen Blick Menschen versteinern kann, stellt sich den mutigen Kindern in den Weg. Was folgt, ist ein rasantes Abenteuer, voller atemberaubender Geheimnisse und aufregender Entdeckungen. Werden Bastian und seine Freunde den gefährlichen Basilisken besiegen können? Oder enden sie selbst als steinerne Statuen? Eine Geschichte gefüllt mit Witz, Mut und Freundschaft, basierend auf einer alten Wiener Sage, ideal für junge Leseratten. Mit ihrem Protagonisten Bastian Zekoff und seinen Freunden hat die Autorin eine Truppe neuer junger Helden geschaffen, denen sie eine moderne Bühne bietet, auf der diese mit Schlauheit und detektivischem Gespür alte Geheimnisse und übernatürliche Phänomene aufklären und höchst wagemutig dunklen Sagengestalten und Fabelwesen die Stirn bieten müssen.

„Als gebürtige Wienerin und leidenschaftliche Geschichtenerzählerin, haben mich die historischen Kellergewölbe in Wien schon immer fasziniert. Als ich dann begonnen habe meine Geschichten aufzuschreiben, wusste ich, dass dies der perfekte Schauplatz für das erste Abenteuer von Bastian Zekoff und seinen Freunden sein würde“, so die Autorin Bettina Kleinszig. Dem fügt sie ergänzend hinzu: „Sagen sind wahre Schatzkisten, voll von großen Geschichten und interessanten Figuren, die weltweit über viele Generationen unzählige Menschen unterhalten, aber auch gebildet haben“.

Start einer spannenden Abenteuerreise

Jeder Band der Reihe präsentiert eine unabhängige und in sich abgeschlossene Geschichte und führt Bastian und seine Freunde an aufregende neue Orte. Im zweiten Band der Buchreihe, welcher bereits nächstes Jahr veröffentlicht werden soll, verschlägt es die jungen Freunde ins weltberühmte Hallstatt und in die versunkene Stadt Cervusan, wo sie es mit drei bösen Feen zu tun bekommen. Es wartet eine unvergessliche Abenteuerreise in eine sagenhafte Welt.



Über die Autorin

In Wien geboren, verfügt Bettina Kleinszig über eine beeindruckende berufliche Vielfalt und eine leidenschaftliche Hingabe zur Literatur. Ursprünglich als Juristin im österreichischen Umweltministerium tätig, leitet sie nun Workshops zum Thema "Wie unsere Wahrnehmung die Wirklichkeit prägt". Schon von klein auf fasziniert vom Übernatürlichen und der Magie der Welt, teilt Bettina Kleinszig heute ihre Begeisterung, indem sie spannende und unterhaltsame Geschichten schreibt, die Freude am Lesen wecken sollen. Die Autorin bringt ihre Leidenschaft für den “Zauber" alter Geschichten mit in ihre Arbeit, indem sie sich aus Sagen und Legenden schaurige Figuren und fantastische Elemente herauspickt, die tief im kollektiven Bewusstsein der Leser verankert sind, und diese vor den Vorhang holt. Ihre Liebe zu rätselhaften Begebenheiten hegte sie bereits in ihrer eigenen Kindheit. Bettina Kleinszig, nun selbst Mutter von drei Kindern, möchte junge Leser und Leserinnen mit ihren Geschichten begeistern, sie dazu inspirieren, mutig in die Welt zu blicken und ihre Fantasie zu entfalten. Ihre kurzweiligen Bücher sind nicht nur für junge Leseratten, sondern auch für Lesemuffel perfekt geeignet.

Das Buch ist unter anderem für 13€ bei Thalia erhältlich.

