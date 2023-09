Neue Sonderausstellung im Haus der Musik

Musik innovativ und interaktiv vermitteln

Wien (OTS) - Das Haus der Musik, ein Museum der Wien Holding, ist ein Ort lebendiger Auseinandersetzung, der spielerisch neue Zugänge zur Musik eröffnet. Ziel ist die Vermittlung von Verständnis, Aufgeschlossenheit und Begeisterung im Umgang mit Musik. Diesen Anspruch teilt das Haus der Musik mit Schlagzeuger Martin Grubinger, der mit MyGroove eine App entwickelt hat, die genau das ermöglichen soll.

“Die Idee war naheliegend, eine App zu entwickeln, die Proberaum, Studio und Musikklasse in einem ist und einen spielerischen Ansatz hat – ähnlich wie ein Game mit verschiedenen Levels. Auf diese Weise verbindet MyGroove drei Dinge: Die User*innen erlernen erstens den Song, haben zweitens Spaß am Musizieren mit absoluten Superstars und üben drittens, wie nebenbei, korrekt zu spielen”, so Martin Grubinger. “Was wir uns durch die Entwicklung dieser App erwarten? Nichts weniger als einen globalen Push: die positive Vermittlung des Lebenselixiers Musik!”, so Martin Grubinger weiter.

Auf Initiative von Martin Grubinger entwickelt, möchte der weltbekannte Drummer und Multi-Percussionist mit seiner App MyGroove den Spaß am Musikmachen digital verbreiten. Mit der MyGroove-App kann man auf dem eigenen Instrument im Band-Format mit Musikerinnen und Musikern zusammenspielen.

“Das Haus der Musik ist immer gerne bereit, innovative Projekte mit nachhaltigem Nutzen zu unterstützen, vor allem wenn wie bei der MyGroove-App die Auseinandersetzung mit Musik gefördert und Spaß am Musizieren vermittelt wird”, so Haus der Musik-Geschäftsführer Simon Posch.

Instrumente lernen mit Künstlicher Intelligenz

Die sechs wichtigsten Bandinstrumente können mit MyGroove gespielt werden: Voice, Keys, Guitar, Bass, Drums und Percussion. Alles, was User*innen benötigen, um mit dem ersten Level zu starten, ist also ein Instrument oder die eigene Stimme. Der jeweilige Song wird von den Artists Schritt für Schritt nähergebracht, zusammen geübt und auch gleich mit der gesamten Band gespielt. Eine künstliche Intelligenz gibt Feedback und Punkte können gesammelt werden, um sich mit der MyGroove Community zu messen.

Nicht nur aktive Musiker*innen, sondern auch musikbegeisterte Anfänger*innen können von ihrem individuellen Skill-Level aus starten. In der eigens für die App entwickelten MyGroove Booth, die im Haus der Musik aufgebaut wurde und voll ausgestattet mit Instrumenten für die Besucher*innen bereitsteht, kann die App nun auch im Haus der Musik ausprobiert werden. MyGroove verzeichnet mit der Band-fokussierten Methodik schon erste Erfolge in einer Schule im Burgenland. Das Land hat dort für alle teilnehmenden Kinder Instrumente zur Verfügung gestellt und MyGroove hat den Content zum Erlernen und Spielen der Instrumente geliefert.

Im Rahmen der Ausstellung “MyGroove Booth” haben Besucher*innen nun auch im Haus der Musik bis einschließlich 9. Oktober 2023 die Möglichkeit, diese einzigartige Attraktion zu erleben.

Pressefoto:

Das Foto zur Aussendung sind im Pressebereich der Wien Holding unter www.wienholding.at/Presse/Presseaussendungen abrufbar. Honorarfreier Abdruck im Zuge der Berichterstattung unter Nennung des Copyrights.

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Jasmin Strauß-Aigner

Haus der Musik – Marketing & Creative Direction

Tel.: +43 1 513 48 50 35

E-Mail: jasmin.strauss-aigner @ hdm.at



Claude Brauchbar

Wien Holding – Corporate Communications

Tel.: 01 408 25 69 – 29

E-Mail: c.brauchbar @ wienholding.at

www.wienholding.at