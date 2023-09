Innovation aus Vorarlberg: Mit ausgedienten Batterien zum Generali SME EnterPRIZE Hero

e.battery systems gewinnt Nachhaltigkeitspreis in der Kategorie „Dienstleistung und Produkte“

Wien/Bregenz (OTS) - Das Vorarlberger Unternehmen e.battery systems ist Gewinner des Generali SME EnterPRIZE in der Kategorie „Nachhaltige Dienstleistungen und Produkte“. Im Zentrum des Unternehmens steht ein Energiespeichersystem, das nachhaltiges und wirtschaftliches Handeln miteinander verbindet. Die Generali Österreich würdigt mit dieser Auszeichnung das Engagement heimischer KMU für eine nachhaltige Zukunft und den Beitrag zur Bewältigung drängender Umweltprobleme.

„Dank einer innovativen Herangehensweise und dem Einsatz von wiederverwerteten Batterien, leistet e.battery systems einen bedeutenden Beitrag zur Reduzierung von Elektroschrott und zur Schonung begrenzter Ressourcen“, sagt Gregor Pilgram CEO der Generali Österreich. „Durch die Verwendung von Batterien mit hoher Restkapazität und gutem Zustand tragen sie dazu bei, deren Lebenszyklus zu verlängern.

Christopher Schöpf, Vorstand und Gründer von e.battery systems, erklärt: „Es gibt viele Gründe, warum Unternehmen den Fokus auf Nachhaltigkeit setzen sollten. Für uns steht der Gedanke an unsere Kinder und deren Nachkommen im Zentrum. Wir haben die Verantwortung, eine lebenswerte Welt zu hinterlassen.“

Mit einer Restkapazität von 80 Prozent ist eine Batterie nicht mehr leistungsfähig genug für ein Elektroauto, aber Müll ist sie noch lange nicht. Mit dieser Erkenntnis verwandelt e.battery systems ausgemusterten Lithium-Fahrzeugbatterien in Energiereserven. Mit Hilfe eines intelligenten, technologischen Speichersystems bietet das KMU eine umweltfreundliche Lösung an, die für die Massenproduktion geeignet und replizierbar ist. Es entwickelt Strategien zur Rückgewinnung und Wiederverwendung von Batteriematerialien, um den Lebenszyklus von Produkten zu verlängern und den Bedarf an neuen Rohstoffen zu verringern.

Weitere Platzierungen: Mit nachhaltigen Dienstleistungen und Produkten zum Erfolg

Den zweiten Platz der Kategorie „Nachhaltige Dienstleistungen und Produkte“ belegte die Firma Wormsystems GmbH aus Oberösterreich. Ihre Wurmkisten verwandeln organische Abfälle in Wohnungen in hochwertigen Hummus. Dies führt vor allem im urbanen Raum zu einer Reduktion von Biomüll und CO2.

Die Öklo GmbH aus Niederösterreich wurde für die Herstellung von mobilen Komposttoiletten ohne Strom- und Trinkwasserverbrauch mit dem dritten Platz prämiert. Die geruchsneutralen Sanitäranlangen können mit einfachsten Mitteln, die auch in den ärmsten Regionen verfügbar sind, hergestellt werden, sparen Wasser und erzeugen wertvolle Humuserde.

Generali SME EnterPRIZE

Die Generali richtet sich seit 2021 mit ihrer Initiative SME EnterPRIZE an KMU, die sich durch nachhaltige Konzepte auszeichnen. CEO Gregor Pilgram begleitet den Wettbewerb von Beginn an mit großer Freude und ist von der Idee überzeugt: „Für eine lebenswerte Zukunft muss Nachhaltigkeit zum Mainstream werden. Als Lifetime Partner unterstützen und fördern wir soziale und ökologische Projekte.“

Kleine und mittlere Unternehmen in Österreich konnten sich in drei Kategorien bewerben: Nachhaltige Geschäftsmodelle, Nachhaltige Dienstleistungen und Produkte sowie Digitalisierung für mehr Nachhaltigkeit. Auf die Gewinner_innen warteten je 10.000 Euro Preisgeld. Aufgrund der zahlreichen beeindruckenden Bewerbungen wurde heuer erstmals ein mit 3.000 Euro dotierter Sonderpreis für Start-ups vergeben.

