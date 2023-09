Stocker: „Flüchtlingswelle in Lampedusa zeigt: Die EU muss rascher handeln“

Derzeitige Schleierfahndungen können, wenn notwendig, zu Grenzkontrollen verschärft werden

Wien (OTS) - „Die Flüchtlingswelle in Lampedusa zeigt: Die EU muss rascher handeln. Dass unser Nachbarland Italien mit unzähligen Flüchtlingen überflutet wird, zeigt, dass die Schlepper noch immer die Oberhand haben. Wir müssen der Schleppermafia endlich das Handwerk legen, denn jedes einzelne Menschenleben, das dadurch gefährdet wird, ist nicht hinnehmbar. Der EU-Tunesien-Deal war richtig und wichtig, nun müssen den Worten auch Taten folgen und die Kooperation mit dem Nordafrikanischen Staat beginnen. Klar ist jedenfalls: Es braucht endlich einen stärkeren EU-Außengrenzschutz und schnelle Asylverfahren in Drittstaaten“, betont der Generalsekretär und Sicherheitssprecher der Volkspartei, Christian Stocker.



„Innenminister Gerhard Karner hat bereits Schleierfahndungen, das sind Kontrollen im grenznahen Raum, implementieren lassen. Diese können auch, falls Italien dem Druck nicht standhält, zu Grenzkontrollen verschärft werden. Wir werden alles Mögliche tun, damit die Sicherheit in Österreich gewährleistet bleibt. Und das beweisen Bundeskanzler Karl Nehammer und Innenminister Gerhard Karner tagtäglich, denn: Während es in Italien einen Anstieg um 65% der Asylanträge im Vergleich zu 2022 gegeben hat, gingen die Asylanträge in Österreich im selben Zeitraum um 35% zurück.“, so Stocker abschließend.



