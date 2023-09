FPÖ – Stumpf / Steger: Beschmierung von Parteilokal der Meidlinger Freiheitlichen

Agitation gegen politische Akteure ist abzulehnen

Wien (OTS) - Die permanente Hetze gegen die FPÖ erreicht einen neuen Höhepunkt. So fanden sich am Parteilokal der Meidlinger FPÖ obszöne Beschmierungen, die nun um viel Geld vom Hauseigentümer, der nicht einmal die FPÖ Wien ist, entfernt werden müssen. „Solche Vandalenakte sind aufs Schärfste zu verurteilen“, sagen der Wiener FPÖ Landesparteisekretär Michael Stumpf und die Bezirksparteiobfrau aus Meidling, NAbg. Petra Steger. Die beiden sind sich einig, dass solche Aktionen letztlich auf die dauerhafte Diffamierung seitens der politischen Gegner gegenüber den Freiheitlichen zurückzuführen sind, wodurch ein Teil der Gesellschaft aufgestachelt wird. „Wir kennen diese Form der Beschädigungen bereits bei Plakaten von uns. Nun sind auch die Parteilokale dran. Es steht zu befürchten, dass die Hemmschwelle zur körperlichen Agitation nur mehr eine geringe ist“, befürchten Steger und Stumpf und erinnern an die Messerattacke auf eine Veranstaltung der FPÖ-Meidling im vergangenen Juli.



