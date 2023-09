AVISO – FR, 22.9., 10 Uhr – PK Caritas: Gemeinsamer Appell für Systemreform in der Pflege

PK mit Caritas-Präsident Landau, Generalsekretärin Parr, Caritas Wien-Direktor Schwertner und DGKP Jennifer Winkler.

Wien (OTS) - Es sind so viele Menschen wie noch nie in der Pflege und Betreuung tätig, auch, weil helfen mehr ist als ein Job. Gleichzeitig ist die Zahl aufgrund der steigenden Bedarfe noch viel zu gering: Die Pflegekrise ist weiterhin virulent. Die präsentierte Pflegereform dieser Bundesregierung verbessert manche Rahmenbedingungen, reicht aber nicht aus. Die Caritas appelliert vor diesem Hintergrund für eine tiefgreifende Systemreform, um die Pflege in Österreich zukunftsfit zu machen und das Beste für einen möglichst selbstbestimmten Alltag vieler tausend Klient*innen und deren Familien anbieten zu können.

Ihre Gesprächspartner*innen:

Michael Landau, Präsident der Caritas Österreich

Anna Parr, Generalsekretärin der Caritas Österreich

Klaus Schwertner, Direktor der Caritas der Erzdiözese Wien

Jennifer Winkler, mobile Pflegekraft



Medienvertreter*innen sind sehr herzlich zu der Pressekonferenz eingeladen. Um eine Akkreditierung unter presse@caritas-austria.at wird dringend gebeten.

PK Caritas: Gemeinsamer Appell für Systemreform in der Pflege

Datum: 22.09.2023, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: Senioren- und Pflegehaus St. Teresa

Erzherzog Karl-Straße 129b, 1220 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Caritas Österreich

Tina Newertal

Leitung Öffentlichkeitsarbeit & Pressesprecherin

+43 676 7804589

tina.newertal @ caritas-austria.at

www.caritas.at