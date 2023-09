Wirtschaftsbund: Gewessler blockiert Energiekostenzuschuss II und lässt Unternehmen in Stich

Egger: Es ist bereits fünf nach zwölf. Unternehmen brauchen Planungssicherheit.

Wien (OTS) - „Diese grüne Abtausch-Politik ist ein gefährliches Spiel in Krisenzeiten: Unternehmen warten seit Monaten auf die Auszahlung der Energiehilfen. Der Beantragungsstart des Energiekostenzuschuss II war für September geplant, dieser wird sich aufgrund der grünen Blockadehaltung nun noch weiter verzögern. Die toxische Mischung aus sinkender Nachfrage und Teuerung treibt den Wirtschaftsstandort direkt in eine Winterrezession. Bundesministerin Gewessler sollte ihrer Verantwortung nachkommen und Unternehmen in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten unterstützen und nicht als Verhandlungsmasse missbrauchen“, so WB-Generalsekretär Abg.z. Nr. Kurt Egger.

Ohne Wirtschaft kein Wohlstand

„Unsere heimischen Betriebe brauchen dringend Planungssicherheit. Sorgen um Betrieb und Mitarbeiter prägen mittlerweile den Alltag der Wirtschaftstreibenden und immer weniger Unternehmer blicken optimistisch in die Zukunft. Dem grünen Koalitionspartner muss klar werden: Wir befinden uns noch immer mitten in einer Energiekrise, die nicht nur einzelne Betriebe und Arbeitsplätze bedroht, sondern die Wettbewerbsfähigkeit des gesamten Wirtschaftsstandortes gefährdet“, so Egger abschließend.

