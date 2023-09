Gemeindebund-Kaufmann/Dirnberger zur LH-Konferenz: „FAG-Abschluss nur mit Zustimmung des Gemeindebundes“

Vizepräsidenten begrüßen grundsätzlich Aufstockung des Zukunftsfonds und fordern rasche Verhandlungen auf Augenhöhe

Wien (OTS) - Die Landeshauptleute haben heute in ihrer Sitzung über den Finanzausgleich beraten. Dabei hat Finanzminister Brunner den Ländern die Erhöhung des Zukunftsfonds zugesagt. „Wir begrüßen grundsätzlich die Bereitschaft zur Aufstockung des Zukunftsfonds, müssen aber weiter festhalten, dass die dynamischen Ausgaben der Gemeinden in vielen Bereichen auch zusätzliche finanzielle Mittel neben dem Zukunftsfonds brauchen. So sind noch immer viele Fragen offen, die für die Gemeinden und Städte essentiell sind. Klar ist aus unserer Sicht: Der Schwerpunkt des Zukunftsfonds muss im Bereich der Elementarpädagogik liegen und hier haben die Gemeinden und Städte den größten Finanzierungsbedarf“, erklären die Vizepräsidenten des Österreichischen Gemeindebundes Andrea Kaufmann und Erwin Dirnberger. Die beiden Gemeindevertreter mahnen rasche Verhandlungen gemeinsam mit dem Gemeindebund ein.

Informationen über den Österreichischen Gemeindebund:

Der Österreichische Gemeindebund ist seit 1947 die kommunale Interessensvertretung von 2.082 der insgesamt 2.093 österreichischen Gemeinden und Städte auf Bundesebene und repräsentiert damit insgesamt rund 70 Prozent der österreichischen Bevölkerung.

