Reminder: AVISO: NEOS-PK zur Klubklausur: „Spielraum schaffen für höhere Löhne“. Morgen, 19.9., 10 Uhr, Parndorf

NEOS-PK zur Klubklausur: „Spielraum schaffen für höhere Löhne". Morgen, 19.9., 10 Uhr, Parndorf

mit Beate Meinl-Reisinger, Gerald Loacker und Michael Bernhard

Parndorf (OTS) - NEOS halten am 18. und 19. September in Parndorf eine Klubklausur ab. Im Zuge der Klausur präsentieren Klubobfrau Beate Meinl-Reisinger, Wirtschafts- und Sozialsprecher Gerald Loacker sowie Familien- und UNOS-Bundessprecher Michael Bernhard morgen um 10 Uhr ihre Vorschläge für eine echte Entlastung der Bevölkerung und legen dar, was notwendig ist, um jetzt Spielraum für höhere Löhne zu schaffen.

Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen.

NEOS-PK: „Spielraum schaffen für höhere Löhne"

Datum: 19.09.2023, 10:00 Uhr

Ort: Pannonia Tower Hotel Parndorf

Pannonia Straße 3, 7111 Parndorf, Österreich

Url: https://www.youtube.com/@NEOSNeuesOesterreich/streams

