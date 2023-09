„Report“ über absehbare Konflikte bei Lohnverhandlungen

Am 19. September um 21.05 Uhr in ORF 2; ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian zu Gast im Studio

Wien (OTS) - Susanne Schnabl präsentiert den „Report“ am Dienstag, dem 19. September 2023, um 21.05 Uhr in ORF 2 mit folgenden Themen:

Heißer Herbst

Kurz vor Beginn der Lohnverhandlungen sind Konflikte absehbar, wie ein Beispiel in Niederösterreich zeigt. Am Mittwoch hat der Betriebsrat der Firma Ardo einen unbefristeten Streik ausgerufen. Die Belegschaftsvertreterinnen und Belegschaftsvertreter wollen eine pauschale Erhöhung der Löhne um 200 Euro netto im Monat – und das noch bevor die eigentlichen KV-Verhandlungen begonnen haben. Die Firmenleitung sorgt sich um die Wettbewerbsfähigkeit und in weiterer Folge um das Fortbestehen der Firma – die Forderungen seien unbezahlbar. Im Kleinen zeigt sich hier eine Debatte, die in den kommenden Monaten quer durch alle Branchen in Österreich geführt werden wird. Die SPÖ-Spitze gibt sich unterdessen so gewerkschaftsnah wie selten zuvor. Doch nicht alle roten Spitzenfunktionäre ziehen mit. Stefan Daubrawa und Yilmaz Gülüm berichten.

Zu Gast im Studio ist dazu ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian.

Klimapolitik als Knackpunkt

Auf das Klimaschutzgesetz kann sich die Bundesregierung seit Monaten nicht einigen. Und das Erneuerbare-Wärme-Gesetz, das den Ausstieg aus Gasheizungen bis 2040 und aus Ölheizungen bis 2035 vorsieht, verzögert sich nun auch wegen weiterer Verhandlungen. Gerade in der Klimapolitik bringen ÖVP und Grüne ein Jahr vor dem regulären Wahltermin nicht mehr viel weiter. Selbst Vorhaben, die schon vereinbart schienen, werden wieder neu diskutiert, beide Parteien schärfen dabei ihr Profil. Was ist von der Regierung in der Klimapolitik also noch zu erwarten? Was hält die Koalition zusammen? Und könnte sie sich an den Klimagesetzen gar entzweien? Julia Ortner und Alexander Sattmann berichten.

Ungeliebte Maske

Zu Beginn des Sommers wurden auch die letzten Corona-Schutzmaßnahmen beendet – für viele die Rückkehr zur Normalität. Jetzt im Herbst gibt es wieder mehr Infektionen und in einem offenen Brief an die Ärztekammer verlangen Medizinerinnen und Mediziner eine Maskenpflicht in Gesundheitseinrichtungen. Die Maske gilt als das einfachste Mittel, sich und andere nicht anzustecken – und doch trägt sie kaum jemand freiwillig. Helga Lazar berichtet.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at