AVISO: Pressekonferenz „Nö. Industrie: Tage der offenen Tür“

Vom 27. bis 30. September 2023 öffnen Industriebetriebe in ganz Niederösterreich ihre Tore und laden ein, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen.

Wien/ St.Pölten (OTS) - Die Industriellenvereinigung Niederösterreich und die Wirtschaftskammer Niederösterreich – Sparte Industrie - laden herzlich zur gemeinsamen Pressekonferenz anlässlich der "Tage der offenen Tür in der NÖ Industrie" ein. Im Rahmen dieser Pressekonferenz werden außerdem die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage zum Thema "Das Image der Industrie in Niederösterreich" präsentiert, die von der IV NÖ und der WKNÖ - Sparte Industrie beim Market Institut in Auftrag gegeben wurde.

Datum: 25. September 2023

Uhrzeit: 10.00 Uhr

Ort: Egger Getränke, Tiroler Straße 20, 3105 St. Pölten-Unterradlberg

Bitte beachten Sie, dass die Pressekonferenz auf dem Werksgelände von Egger Getränke stattfindet. Es ist daher eine Anmeldung unbedingt erforderlich.

Gesprächspartner:

Thomas Salzer, Präsident IV NÖ

Helmut Schwarzl, Spartenobmann WKNÖ

David Pfarrhofer, Market Institut

Wir bitten um Ihre Anmeldung bis spätestens 21. September 2023 per E-Mail an niederoesterreich @ iv.at oder telefonisch unter 0664 813 49 20.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und stehen Ihnen gerne für weitere Informationen zur Verfügung.





Rückfragen & Kontakt:

Mag. Dorit Ausserer, Bakk.

T 0664 813 49 20 | E dorit.ausserer @ iv.at