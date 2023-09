Toto: Jackpot bei Toto – es geht um 10.000 Euro

Ebenfalls Jackpot in den Torwette Rängen

Wien (OTS) - Die Toto Runde 37 mit Spielen aus der obersten Spielklasse in Österreich, Deutschland, Spanien, England und Italien stellte die Toto Fans vor eine unlösbare Herausforderung, zumindest, was den Dreizehner betrifft. Bis zum Annahmeschluss wurde kein richtiger Dreizehner Tipp abgegeben, es geht daher in der kommenden Runde 38 A um einen Jackpot mit 10.000 Euro.

Auch bei der Torwette wartet in der Runde 38A ein Jackpot in den ersten beiden Rängen. Hier wurden in dieser Runde weder der erste noch der zweite Torwetterang richtig getippt.

Annahmeschluss für die Runde 38A ist am Dienstag um 18:35 Uhr.

Quoten der Toto Runde 37

JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 5.031,60 – 10.000 Euro warten JP Zwölfer, im Topf bleiben EUR 2.717,06 5 Elfer zu je EUR 120,70 21 Zehner zu je EUR 57,50 42 5er Bonus zu je EUR 11,90

Der richtige Tipp: X X 2 1 X / 2 2 X 2 2 1 1 X 2 1 1 1 1

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 784,08 Torwette 2. Rang: JP im Topf bleiben EUR 313,63 Torwette 3. Rang: 10 zu je EUR 39,20 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 170.047,46

Torwette-Resultate: 2:2 +:+ 1:+ 2:1 1:1

