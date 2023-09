Grüne Wien/Berner, Pickl, Seitz: Neuer Stadtteil am Nordwestbahnhof darf nicht ohne Kulturangebote bleiben

Wien (OTS) - Einen Stadtteil ohne jegliche Planung für Kultur kritisieren die Grünen Wien. Aus den vorliegenden Stadtplanungsplänen für das Nordwestbahnhofviertel geht hervor, dass überhaupt keine kulturellen Orte eingeplant wurden. Diese geben einem großen, neuen Stadtteil jedoch erst seine Identität. Ein Stadtteil ohne kulturelle Einrichtungen verkommt zur Schlafstadt. Die mangelnde Planung in diesem Bereich ist angesichts des Drucks aus der Kulturszene und dem schütteren sonstigen Angebot in der Gegend erstaunlich. „Wir fordern, der Kultur hier einen hohen Stellenwert einzuräumen und Räume für Kultur und somit für Begegnungen von Menschen zu schaffen - von Beginn der Planungen an und nicht wie so oft erst im Nachhinein! Noch ist Zeit, soviel Kultur wie möglich in Nordwestbahnhof und Nordbahnhof zu bringen“, so Ursula Berner, Kultursprecherin der Grünen Wien.

“Hier im neuen Nordwestbahngelände gibt es die einmalige Chance, ein organisches Kulturgrätzel mitzuplanen. Durch eine gelungene Verbindung von altem Bestand und neuen Gebäuden könnte das neue Stadtplanungsgebiet vom Anfang an einen spezifischen Charakter erhalten. Bisher wurden noch wenig Ideen öffentlich und es gibt keine konkreten Schritte in Richtung des versprochenen Kulturgätzels für die Insel“, so Berner.

Barbara Pickl, Stellvertretende Bezirksvorsteherin in der Brigittenau, betont: “Wir fordern die Stadt auf, Kulturinitiativen in die Planung einzubinden. Ohne großen Aufwand könnten hier in neugebauten Flächen und im Bestand bestehende Bedürfnisse von BewohnerInnen und der Kulturszene erfüllt werden.

”Bernhard Seitz, Bezirksvorsteherstellvertreter der Lepopoldstadt: “Der Wasserturm wurde Kulturinitiativen schon vor Jahren als neue Location versprochen. Bislang bleibt er nicht saniert. Nach dem Brand in der Nordbahnhalle blieb der Wasserturm weiterhin verwaist.”

Die Grünen fordern für das neue Stadtviertel einen Umbau der bestehenden Hallen in Proberäume mit unterschiedlicher Ausstattung, in Atelierräume und in 1-2 größere Veranstaltungshallen, verbunden mit gastronomischen Angeboten. Weiters eine Adaptierung des Wasserturms in einen Ausstellungsraum, den Erhalt des ehemaligen Bahnwärterhäuschens, um hier Wohnungen für Künstler:innen Residencies zu schaffen und schließlich die Schaffung eines Gedenkortes im historisch belasteten Teil.

”Die Stadt Wien hat die Möglichkeit, in einem wichtigen Neubauviertel ein Best Practice Beispiel zu schaffen und zu zeigen, dass der Wunsch nach Kultur außerhalb des Stadtzentrums nicht nur ein Lippenbekenntnis ist. Aus internationalen Beispielen weiß man, dass Kulturangebote die neuen Stadtviertel hochattraktiv machen“, so Berner, Pickl und Seitz abschließend.



