FPÖ – AVISO: Morgen Pressekonferenz mit FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl und der AfD-Bundestagsabgeordneten Dr. Alice Weidel

AKKREDITIERUNG unbegingt erforderlich!

Wien (OTS) - Hiermit laden wir die Kolleginnen und Kollegen der Medien zu folgendem Termin ein:

Dienstag, 19. September 2023, 10:30 Uhr



Pressekonferenz mit FPÖ-Bundesparteiobmann Klubobmann NAbg. Herbert Kickl und Dr. Alice Weidel, Fraktionsvorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion und AfD-Bundessprecherin



Ort: FPÖ-Medienzentrum (Reichsratsstraße 7, 1010 Wien, 3. Stock (6. Liftstock))



Thema: „Gemeinsamer Kampf für Freiheit, Heimat und Demokratie – Gegen die gesellschaftszersetzende Elitenpolitik“

Für eine Teilnahme an der Pressekonferenz ist eine Akkreditierung zwingend erforderlich und muss via Mail an volker.hoeferl@fpk.at bis zum 18. September 2023 um 18:00 Uhr beantragt werden. Ohne Akkreditierung kein Einlass zur Pressekonferenz!



FPÖ-TV wird die Pressekonferenz via Livestream anbieten. Etwa 45 Minuten nach deren Ende steht die Komplettaufzeichnung (Cleanfeed) zur Verfügung – eine diesbezügliche Presseaussendung mit Download-Link wird nach der Pressekonferenz ausgesendet.

