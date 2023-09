Erfolgreiches WiG-Projekt „I am good enough. Stark durch vielfältige Körperbilder“ geht ab Herbst in die Fortsetzung

Körperbilder, Bodyshaming und Essstörungen - WiG lädt zu kostenloser Expert*innen-Vortragsreihe und Weiterbildungsangeboten für Eltern und Multiplikator*innen

Wien (OTS) - Körperbilder, Schönheitsideale, deren Einfluss auf den Selbstwert und die psychosoziale Gesundheit von Jugendlichen: Mit diesen Themen setzen sich die Wiener Gesundheitsförderung – WiG und queraum im Rahmen des Projekts „I am good enough“ intensiv auseinander. „Nach dem erfolgreichen Start im Frühjahr führen wir das Projekt mit einem kostenlosen Weiterbildungsangebot fort. Wir möchten dazu beitragen, dass sich Jugendliche kritisch mit den medial vermittelten Schönheitsidealen auseinandersetzen und geben erwachsenen Bezugspersonen Handlungsempfehlungen mit auf den Weg, um Jugendliche passend unterstützen zu können“, erklärt Dennis Beck, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsförderung – WiG.

Das Projekt „I am good enough“ beinhaltet neben kostenlosen Webinaren für Eltern und Multiplikator*innen, Schulprojekte für Jugendliche zwischen 12 und 14 Jahren sowie eine Online-Vortragsreihe mit Expert*innen rund um die Themen Körperbilder, Bodyshaming und Essstörungen.

Terminübersicht:

Kostenlose Online-Vorträge für alle Interessierten

Um die verschiedenen Aspekte von Körperbildern auch einem größeren Publikum näherzubringen, bietet die Wiener Gesundheitsförderung – WiG thematisch breit gefächerte Online-Vorträge von Expert*innen für alle Interessierten.

Donnerstag, 21. September 2023, 17:00 bis 18:00 Uhr

„Wenn's ums Gewicht geht - Ausgrenzung und Abwertung bei Hochgewicht und Adipositas“

In unserer Gesellschaft, in der strikte Körpernormen und Schönheitsideale vorherrschen, werden Menschen mit Hochgewicht häufig mit stereotypen Zuschreibungen, Stigmatisierung und Diskriminierung konfrontiert. Obwohl die Ursachen für Hochgewicht vielfältig und komplex sind, ist eine weit verbreitete Meinung: “Dicke sind selbst schuld an ihrem Körpergewicht”. Studienergebnisse belegen, dass eine Gewichtsdiskriminierung auch im Gesundheitsbereich stattfindet. Mehr zum Thema sowie Einblicke in die Studie erhalten Sie bei diesem Vortrag.

Vortragende: Mag.a Daniela Thurner, Referentin im Wiener Programm für Frauengesundheit

Donnerstag, 9. November 2023, 17:00 bis 18:00 Uhr

„Essstörungen – mehr als nur ein Problem mit dem Essen“

Essstörungen sind keine Ernährungsprobleme, sondern ernsthafte psychische Erkrankungen. Schönheitsideale und Körperbilder beeinflussen den Selbstwert von pubertierenden Jugendlichen und können so die Entwicklung von Essstörungen befeuern. Doch damit eine Essstörung entsteht sind verschiedene Einflussfaktoren maßgeblich daran beteiligt. Wenn seelische Belastungen zu groß werden, sucht sich die Psyche alternative Wege, um diese zu bewältigen. Wie ist es möglich, Jugendliche zu unterstützen, um ein gesundes Körperbild zu entwickeln? Welche Schutzfaktoren können dazu beitragen? Und welche Schritte werden notwendig, wenn tatsächlich eine Essstörung vorliegt.

Vortragende: Gabriele Haselberger, Therapeutin, Beraterin der Hotline für Essstörungen

Die Teilnahme an allen Vorträgen ist kostenlos. Zur Anmeldung geht’s mit diesem Link.

Kostenlose Weiterbildungen für Eltern, Pädagog*innen und Jugendarbeiter*innen

Körperbilder und Schönheitsideale in sozialen Medien sind für Jugendliche oft ein Maßstab für das eigene Leben. In Phasen der Veränderung können geschönte Bilder und überzogene Ideale ein bereits labiles Selbstbild negativ beeinflussen. Folgende Workshops informieren über mögliche Einflüsse, zeigen aber auch Schutzfaktoren und Handlungsoptionen auf, die die Heranwachsenden dabei unterstützen, einen gesunden Selbstwert zu entwickeln.

Webinar für Eltern und andere erwachsene Bezugspersonen von Jugendlichen

Mittwoch, 15. November 2023, 17:30 bis 19:00 Uhr

Zur Anmeldung geht’s mit diesem Link

Webinar für Pädagog*innen und weitere Akteur*innen im Setting Schule

Donnerstag, 19. Oktober 2023, 17:30 bis 19:00 Uhr

Zur Anmeldung geht’s mit diesem Link

Webinar für Akteur*innen der Offenen Jugendarbeit

Montag, 9. Oktober 2023, 09:30 bis 11:00 Uhr

Zur Anmeldung geht’s mit diesem Link

Über das Projekt

Das Projekt "I am good enough" der Wiener Gesundheitsförderung - WiG und queraum. kultur- und sozialforschung wird aus Mitteln der Agenda Gesundheitsförderung und des Fonds Gesundes Österreich gefördert. Ziele sind die Auseinandersetzung mit sozialen Medien und deren Einfluss auf die Entwicklung von Körperbildern und Selbstwert. Mehr unter wig.or.at/i-am-good-enough.

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Petra Hafner

Leiterin Öffentlichkeitsarbeit Wiener Gesundheitsförderung – WiG

Tel.: (+43 1) 4000 76921

E-Mail: petra.hafner @ wig.or.at

www.wig.or.at