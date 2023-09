Top-Company Siegel für immOH!

immOH! freut sich erneut über die Auszeichnung mit kununus begehrtem Top-Company Siegel. Damit gehört das Unternehmen zum exklusiven Kreis der Top 5% der beliebtesten Unternehmen.

Die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter*innen ist ein bedeutender Faktor, um qualifizierte Fachkräfte zu gewinnen und zu halten. Wir werden auch in Zukunft unsere Mitarbeiter*innen im Unternehmen fördern. Alen Music, Geschäftsführer immOH! Infrastruktur Services 1/2

Wir sind überaus stolz darauf, dass wir erneut mit dem Top-Company Siegel ausgezeichnet wurden Thomas Angerer, Geschäftsführer von immOH! Energie und Gebäudemanagement 2/2

Wien (OTS) - Das Top-Company Siegel wird jährlich an die Top 5% der am besten bewerteten Unternehmen auf dem renommierten Portal kununu für Arbeitgeberbewertungen vergeben. immOH! konnte sich durch hervorragende Arbeitsbedingungen, eine vielfältige Unternehmenskultur und herausragende Karrieremöglichkeiten von anderen Unternehmen abheben und so ihre hohe Mitarbeiter*innenzufriedenheit unter Beweis stellen.

Die hohe Zufriedenheit ist das Ergebnis gelebter Werte als Leitprinzip und gezielter Maßnahmen, die von immOH! konsequent umgesetzt werden. Das Unternehmen legt großen Wert auf flache Hierarchien und eine wertschätzende Kommunikation, die fest in der Unternehmensidentität verankert sind. Darüber hinaus setzt immOH! den Fokus auf die körperliche und psychische Gesundheit der Mitarbeiter*innen und bietet dafür umfangreiche Gesundheitsangebote und Möglichkeiten zur Verbesserung der Work-Life-Balance an. Dieses Engagement zahlt sich aus und spiegelt sich in der Zufriedenheit der Belegschaft wider.

„ Wir sind überaus stolz darauf, dass wir erneut mit dem Top-Company Siegel ausgezeichnet wurden ", betont Thomas Angerer, Geschäftsführer von immOH! Energie und Gebäudemanagement, „Das bestärkt uns in unseren Anstrengungen, unseren Mitarbeiter*innen eine positive Arbeitsumgebung zu bieten." Ebenso Alen Music, Geschäftsführer immOH! Infrastruktur Services bekräftigt „ Die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter*innen ist ein bedeutender Faktor, um qualifizierte Fachkräfte zu gewinnen und zu halten. Wir werden auch in Zukunft unsere Mitarbeiter*innen im Unternehmen fördern. “

