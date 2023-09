STEUP Realitäten vermittelt Off-Market Liegenschaft an Bauträger Glorit

50 Wohnungen und eine Gewerbefläche entstehen an der Alten Donau, Hovenweg 3, Wien 22.

Wien (OTS) - Auf der Blauen Couch sprechen Glorit-Eigentümer Stefan Messar, Dieter Steup, CEO STEUP Realitäten und Thomas Morawek, Managing Partner STEUP Realitäten über das neue Projekt, bewährte Zusammenarbeit und die Bedeutung von Bauchgefühl.

"Wir arbeiten generell nur mit ausgewählten Maklern zusammen“, stellt Glorit-Eigentümer Stefan Messar fest, um seinen beiden Gegenübern sogleich den Ausnahmestatus zu verleihen: „STEUP zählt wirklich zu unseren Lieblingsmaklern – es kommt nicht jeden Tag ein Anruf, aber wenn das Telefon läutet, passt es meistens und geht dann auch sehr schnell.“ Aufgrund eines solchen Anrufes sitzt man heute auf der blauen Couch zusammen.

Drittgrößtes Glorit-Projekt

10 Geschosse werden es - inklusive Garten- und Erdgeschoss, in dem die Gewerbeflächen bereits ebenfalls off-market per Vorvertrag vergeben wurden. 5.500 Quadratmeter Nutzfläche und insgesamt 50 Wohnungen – es ist das drittgrößte Projekt, das Glorit bisher umgesetzt hat.

"Hier hat das „Bauchgefühl“ zugeschlagen, erzählt Thomas Morawek, Managing Partner bei STEUP Realitäten: „Die Liegenschaft war doch größer, als für Glorit üblich und auch für uns ein bisschen untypisch, aber die restlichen Parameter haben einfach gepasst. Gleich nebenan gibt es noch ein Glorit-Projekt, also haben wir uns entschlossen, die Liegenschaft anzubieten.“ Und ins Schwarze getroffen. Über die Jahre lernt man das Gegenüber doch kennen. Das neue Projekt ist nicht nur in unmittelbarer Nähe der Alten Donau, sondern auch der U-Bahnstation Kagran – wer zukünftig aus dem Donauzentrum kommt, den wird eine rund 60 Meter lange Werbefläche auf das neue Projekt hinweisen. Mitte des kommenden Jahres soll der Baustart erfolgen, erst dann startet auch die Vermarktung der Wohnungen. Man rechnet mit etwa 18 bis 20 Monaten Bauzeit.

Bauen, wo man selbst wohnen würde

Bei der Auswahl seiner Projekte ist Messar streng, eines der Grundkriterien: „Lagen, in denen ich auch gerne wohnen würde.“ Generell fühlt man sich rund um die Alte Donau zuhause, in Lobaunähe, auch in Strebersdorf. „Deshalb hat auch das neue Projekt perfekt gepasst.“ Von der Masse hält man sich bewusst fern, die acht bis zehn Wohnbauprojekte, die man jedes Jahr startet, kauft man bevorzugt Off-Market. Auftritt STEUP Realitäten: „Wir sind genau auf diese Off-Market Projekte spezialisiert“, erzählt Dieter Steup, CEO STEUP Realitäten. „Wir analysieren jede potenzielle Liegenschaft sehr eingehend und überlegen auch sehr genau, wem wir sie anbieten. Wenn eine Liegenschaft für Glorit einfach passt, bieten wir sie auch nur Glorit an.“

„Bei Qualität ist man gern an Bord“

Glorit sei ein „gelernter Name, wenn es um Qualität geht, um besonders schöne Projekte“, erklärt Steup weiter, der Glorit auch deshalb zu seinen „Lieblingskunden“ zählt – bei Qualität ist man eben gerne an Bord. „Unser Job ist es, dafür die Liegenschaften, also gewissermaßen die Grundlage zu liefern. Das braucht ein gewisses Gespür, was für das Gegenüber passen könnte – und auch dafür, was man nicht anbietet. Schließlich wollen wir niemandem die Zeit stehlen.“ Auch ein Nein hat man sich schon das ein oder andere Mal abgeholt, denn auch ein Nein kann produktiv sein – „auch das hilft uns bei unserer Arbeit“, so Steup. Oft kommt das allerdings nicht vor, wirft Messar ein: „Die beiden Herren wissen schon sehr genau, wo wir uns wohlfühlen.“ Und wenn dann das Telefon klingelt, hebt man auch gerne ab.

Über STEUP Realitäten

Das Team der STEUP Realitäten verfügt über ein ausgezeichnetes Branchenwissen, ein großes Netzwerk und langjährige Erfahrung in der Recherche und Analyse von unterschiedlichen Liegenschaften. Der Wiener Investment-Makler steht für eine individuelle Fachberatung, sowie äußerste Diskretion und Transparenz in allen Belangen. Gründer des Unternehmens ist Dieter Steup. Zu den Fachgebieten gehören unter anderem Bauträger-Liegenschaften, Gewerbeimmobilien, Zinshäuser, Vorsorgeprojekte oder auch Gesundheitsimmobilien.

Weitere Informationen unter: www.steup.at und https://glorit.at

