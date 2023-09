FPÖ-Gruber: Oberösterreich trauriger Spitzenreiter bei Aufgriffen von Flüchtlingen

„Asylkrise schlägt in OÖ massiv auf – Grenzsicherung löchrig wie Schweizer Käse“

Linz (OTS) - Alarmierend ist für den Landesparteisekretär und Sicherheitssprecher der FPÖ Oberösterreich, LAbg. Michael Gruber, „dass laut Daten aus dem zuständigen Innenministerium allein am 16. September von den österreichweit insgesamt 280 gefassten Flüchtlingen 150 in unserem Bundesland aufgegriffen wurden. Das belegt: Der Innenminister hat den Grenzschutz nicht im Griff. Die derzeitige Grenzsicherung ist somit nur eine reine Placebo-Pille, mit der Karner und Nehammer den Leuten Sand in die Augen streuen. Effektive Grenzsicherung sieht anders aus und darf nicht löchrig wie Schweizer Käse sein.“ **

„Es ist nur mehr eine Frage der Zeit, bis die Flüchtlingsströme aus Italien in Österreich landen. Die von Karner angekündigten Schleierfahndungen auf Österreichs Staatsgebiet werden mit Sicherheit nicht ausreichen, um diese jungen Männer aufzuhalten“, mahnt Gruber umgehend „eine Sicherung unserer Grenzen ein, die wirklich dafür sorgt, dass nicht weiterhin in unserem Bundesland Rekordwerte bei Schlepper- und Flüchtlingsaufgriffen auf der Tagesordnung stehen.“ (schluss) bgt

