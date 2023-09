Familienzeit: Herbstliches Lese- und Rätselvergnügen für die ganze Familie

LR Teschl-Hofmeister: Neue Ausgabe der Familienzeit bietet Lesestoff für alle Generationen und Ideen für gemeinsame Ausflüge, quer durch das Familienland NÖ

St.Pölten (OTS) - Pünktlich zum internationalen Weltkindertag, am 20. September, erscheint auch die neue Ausgabe der „Familienzeit – Das NÖ Familienmagazin für alle Generationen“ – kostenlos und frei Haus für die Inhaberinnen und Inhaber des NÖ Familienpasses. Passend zum Weltkindertag wird in der aktuellen Ausgabe der Familienzeit über das Zusammenspiel von Wurzeln und Flügeln mit den Werten, die wir unseren Kindern geben, berichtet. „Mit abwechslungsreichen Ausflugstipps und spannenden Artikeln liefern wir Niederösterreichs Familien Anregungen für viele gemeinsame Erlebnisse, das sorgt für Zusammenhalt und Geborgenheit“, so die Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Auch der Schulalltag hat oft maßgeblichen Einfluss auf das Familienleben. Wie Familien krisensicher und mit viel Vertrauen durch die Schulzeit kommen, beschreibt einer der Schwerpunkte dieser Ausgabe der Familienzeit. Für mehr Sicherheit am Schulweg, speziell während der dunklen Jahreszeit, liefert die Ausgabe nützliche Tipps für mehr Sichtbarkeit. Ab in den Wald, heißt es diesmal beim Rezepttipp mit der Schwammerlsuche. Bunte Rätselseiten und ein spannendes Experiment sorgen für abwechslungsreiche Familienzeit, auch an herbstlichen Regentagen.

„Mit dem Gratis-Abo der Familienzeit und den abwechslungsreichen, familien- und generationenrelevanten Themen gelingt es uns, die Anliegen der Familien Niederösterreichs aufzugreifen. Für finanzielle Entlastung sorgt der NÖ Familienpass mit den Vergünstigungen bei mehr als 500 Partnerbetrieben, der Möglichkeit zweier exklusiver Versicherungspakete, in Kooperation mit der Niederösterreichischen Versicherung, sowie dem Angebot der Digitalen NÖ Lernwerkstatt“, betont die Landesrätin. Wer noch keinen NÖ Familienpass hat und sich die tollen Vorteile nicht entgehen lassen will, kann diesen jederzeit unter noe.familienpass.at beantragen und sich auch gleichzeitig über Angebote und Vergünstigungen informieren.

Rückfragen an: Karin Feldhofer, 02742 9005 13484, karin.feldhofer @ noel.gv.at oder Sophie Moser, 02742 9005 13474, sophie.moser @ noel.gv.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Philipp Hebenstreit

02742/9005-13632

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse