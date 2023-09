Auftrag für Echtzeit-Videoencoding geht an Insys VT / ORS

Die Rundfunkanstalten der ARD können ab sofort durch das Know-how von Insys VT / ORS mit Live-Encoding-Produkten ihre Zielgruppen weiterhin in höchster Qualität erreichen.

Wien (OTS) - Der Westdeutsche Rundfunk (WDR) hat für die Rundfunkanstalten der ARD eine vierjährige Rahmenvereinbarung zur Beschaffung von AWS Elemental-Live-Encodern inklusive Support-Services des Herstellers AWS (Amazon Web Services) mit der Insys VT und dem Beteiligungspartner ORS abgeschlossen.

Hiermit können namhafte Rundfunkanstalten wie der Bayerische Rundfunk (BR), der Hessische Rundfunk (HR) und der ARD Sternpunkt (ARD-STP), Mitteldeutscher Rundfunk (MDR), Norddeutscher Rundfunk (NDR), Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB), Südwestrundfunk (SWR), sowie der Westdeutsche Rundfunk Köln (WDR) die Videoqualität ihrer Livestreams und ihre Streamingperformance weiterhin bestmöglich anbieten.

Unverzichtbarer Bestandteil von Echtzeit-Live-Videoübertragungen – viele Funktionen für alle Plattformen

Encoder sind im professionellen Umfeld der wichtigste Baustein, um Videosignale im Internet zu übertragen. Das Bildsignal, zum Beispiel einer Kamera, wird durch den Encoder in ein Format gebracht, das über das Internet übertragen werden kann, so dass andere es in Echtzeit sehen können.

Durch die fortschrittliche Technologie und die leistungsstarken Funktionen können Fernsehsender Live-Inhalte in Echtzeit kodieren, optimieren und nahtlos in verschiedenen Formaten übertragen. Dadurch können sie ihre Zielgruppen auf unterschiedlichsten Plattformen erreichen. Die Encoder ermöglichen eine erstklassige Videoqualität bei variablen Bandbreiten, was zu reibungslosen und ansprechenden Streaming-Erlebnissen führt.

„Ich freue mich sehr, dass Insys VT und ORS sich nun auch am deutschen Rundfunkmarkt als starke Partner von großen Aufträgen im Bereich Encoding und OTT positionieren können“, sagt ORS Geschäftsführer Michael Wagenhofer.

Rückfragen & Kontakt:

ORS Group

Mag. Michael Weber

Leitung ORS-Kommunikation, Marketing, Vertrieb

Mobil: +43 664 627 89 06

E-Mail: michael.weber @ ors.at