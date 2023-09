OCG Förderpreis 2023 für MA-Arbeit im Bereich Software Engineering

Lukas Stracke gewinnt mit seiner Abschlussarbeit an der TU Graz

Wien (OTS) - Der Gewinner des OCG Förderpreises 2023 steht fest: DI Lukas Stracke konnte die Fachjury mit seiner hervorragenden Masterarbeit im Bereich Software Engineering an der Technischen Universität Graz mit dem Titel “Test Suite Reduction with Checked Coverage” überzeugen. Betreut wurde die Arbeit von Univ. Prof. Franz Wotawa und DDI Dr. Roxane Koitz-Hristov von der TU Graz.

„ Hervorzuheben ist die umfassende Darstellung des State of the Art sowie die sehr gute Beschreibung der entwickelten Werkzeuge. Ebenso anspruchsvoll ist der Evaluierungsteil “, begründete die Jury unter dem Vorsitz von Univ. Prof. Dr. Gabriele Kotsis (JKU Linz) ihre Entscheidung.

Lukas Stracke ist als Software Engineer bei sentry.io in Wien tätig. Seine Arbeit wurde bereits mit einem Best Paper Award ausgezeichnet. Da die Ergebnisse und Werkzeuge als Open Source zur Verfügung gestellt werden, ist die Arbeit auch für andere von Nutzen.

" Es freut mich sehr, dass meine Arbeit den OCG Förderpreis gewonnen hat. Test Suite Optimierung ist ein spannendes Forschungsfeld, mit hoher Praxisrelevanz in der Softwareindustrie. Mein Dank geht insbesondere an Prof. Franz Wotawa und DDI Dr. Roxane Koitz-Hristov, welche mich beide bei meiner Arbeit hervorragend unterstützt und begleitet haben. Ebenso möchte ich mich bei der OCG für die Förderung junger Wissenschafter*innen bedanken ", zeigte sich der Grazer erfreut.

„ Die Auswahl der besten universitären Abschlussarbeit aus einer Reihe sehr guter Arbeiten verlangt der ehrenamtlich tätigen Jury Jahr für Jahr viel Arbeit ab. Ich danke daher allen Jurymitgliedern, denn nur durch ihren Einsatz kann die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses umgesetzt und damit ein wichtiges Ziel der OCG erreicht werden. Preise für herausragende wissenschaftliche Leistungen erhöhen die Bekanntheit und eröffnen neue Möglichkeiten “, unterstrich OCG-Präsident Univ. Prof. Dr. Thomas Mück die Wichtigkeit von wissenschaftlichen Wettbewerben.



Die Preisverleihung findet im Anschluss an die Zemanek Lecture mit Informatiker Georg Gottlob (University of Oxford) am 5. Oktober 2023 im Festsaal der Universität Wien statt.

Über den OCG Förderpreis

Der Preis wird jährlich ausgeschrieben und ist mit 2.000 Euro dotiert. Die OCG leistet damit einen Beitrag zur wissenschaftlichen Nachwuchsförderung. Eingereicht werden können nur ausgezeichnete Abschlussarbeiten einer österreichischen Universität im Bereich Informatik. Der diesjährige Preisträger konnte sich gegen 23 ebenfalls sehr gute Arbeiten durchsetzen.

