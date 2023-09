Viennabase feierte 60 Jahre

Wien (OTS/RK) - Das Studierendenwohnheim Viennabase, ein Unternehmen der WSE Wiener Standortentwicklung und der Wien Holding, feierte am 14. September 2023 mit zahlreichen Gästen sein 60-jähriges Jubiläum.

Wien als Bildungs- und Wissensmetropole zog schon in den 50er-Jahren Studierende aus dem In- und Ausland an. Damals herrschte eine außerordentliche Knappheit an Studierendenunterkünften, daher war es ein denkwürdiger Tag, als am 21. April 1961 der Wiener Gemeinderat beschloss, den in Wien lebenden Studierenden eine neue Heimstätte zu errichten. 1963 hat das erste Haus in Döbling eröffnet. Heute sind an den Wiener Universitäten und Hochschulen über 200.000 Studierende inskribiert, und Viennabase beherbergt rund 2.700 Studierende aus dem In- und Ausland an vier Standorten.

Am Donnerstag, den 14. September 2023, feierte das Wiener Original der internationalen Studierendenheime in der Bundeshauptstadt im Rahmen eines Festakts mit rund 100 Gästen und einem Fest für die Bewohner*innen angelehnt an das legendäre Lichterfest sein 60-Jahr-Jubiläum. Durch den festlichen Abend führte W24-Moderatorin Juliane Ahrer.

Wien als Welthauptstadt des leistbaren Wohnens für Studierende

Wien Holding-Geschäftsführerin Sigrid Oblak, der Gemeinderat und Landtagsabgeordnete Marcus Schober, der Döblinger Bezirksvorsteher Daniel Resch, Bruno Wöran, Bewohner im Haus Döbling in den 80er- und 90er-Jahren sowie die Viennabase Geschäftsführung Thomas Lebinger und Alexandra Radl-Hanzal sprachen im Rahmen des feierlichen Festakts über Highlights aus den 60 Jahren und über die Wichtigkeit des leistbaren Wohnens für junge Menschen.

In ihren Grußworten stellte Sigrid Oblak fest: „Studierendenheime haben damals wie heute eine wichtige Bedeutung, gerade in der heutigen Zeit kommt ihnen eine hohe Bedeutung zu, denn der finanzielle Druck wird immer größer. Da wir einer der günstigsten Anbieter für studentisches Wohnen sind, ist die Nachfrage nach Zimmern in unseren Heimen sehr groß.“ Mit nachhaltigen Konzepten und einer klaren Serviceorientierung werde man den heutigen Anforderungen der jungen Zielgruppe auch in Zukunft entsprechen, denn die junge Generation will zentral, ungezwungen und bezahlbar wohnen und neben dem Lernen genug Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung vorfinden.

Gemeinderat und Landtagsabgeordneter Marcus Schober: „Wien ist als UNO-Sitz ein Magnet für junge Talente aus dem In- und Ausland. Mit Viennabase schafft die Stadt Wien seit 60 Jahren günstigen und hochwertigen Wohnraum für Studierende unabhängig von ihrer Herkunft und ihrem finanziellen Hintergrund. Damit ist sichergestellt, dass auch junge Menschen einen Grundstein für ein selbstbestimmtes Leben legen und ihr Potenzial in und für diese Stadt entfalten können.“

Der Döblinger Bezirksvorsteher Daniel Resch: „Der 19. Bezirk ist ein Wohlfühlbezirk für viele Menschen, ein Bezirk mit vielen Grünflächen, Heurigen und Ruhe-Oasen. Die Viennabase19 ist daher auch bei den Studierenden sehr beliebt und diese bereichern unseren Bezirk durch die Energie, die sie mitbringen. Der Viennabase wünsche ich weiterhin viel Internationalität und Engagement, um den Studierenden eine hervorragende Bleibe zu bieten.“

Bruno Wöran, ehemaliger Bewohner im Haus Döbling in den 80er- und 90er-Jahren und Initiator der damaligen Lichterfeste: „Es war eine sehr prägende Zeit für mich im Haus Döbling, das Kennenlernen und Zusammenleben verschiedener Kulturen, Menschen und Studienrichtungen und das aktive Gestalten der Gemeinschaft. Die vielen kulturellen Aktivitäten, die wir gesetzt haben mit den Kulturwochen, dem Clubraum und den traditionellen Lichterfesten, die über die Grenzen des Studierendenheimes und Bezirkes hinaus bekannt und beliebt waren, sind unvergesslich.“

Thomas Lebinger und Alexandra Radl-Hanzal von der Viennabase Geschäftsführung: „Es gab unzählige Highlights in den 60 Jahren. Wir haben seit 1963 rund 30.000 Studierende aus über 100 Nationen in unseren vier Häusern beherbergt und zigtausende Lebensrealitäten junger Leute miterlebt. Das ist ein tolles Fundament mindestens für die nächsten 60 Jahre. Unser besonderer Dank gilt unserem vielfältigen Team, das sich unermüdlich dafür einsetzt, jungen Menschen ein angenehmes und leistbares neues Zuhause auf Zeit hier in Wien zu bieten.“

Führungen, Musik und Jubiläumsgewinnspiel

Im Anschluss an den Festakt gab es für die Gäste eine Führung zu den Bienenstöcken am Dach der Viennabase19 sowie zu den Kunstfassaden am und im Gebäude. Für das musikalische Rahmenprogramm sorgten junge Music-Acts des Acousticclub der WIENXTRA-Soundbase, einer Wiener Musik-Nachwuchsplattform, sowie eine Singer-Songwriterin und ein DJ aus dem Viennabase-Team. Eine Foto Booth Station und ein Jubiläumsgewinnspiel mit 20 Hauptpreisen und vielen Sachpreisen – zur Verfügung gestellt von zahlreichen Wiener Institutionen – sorgten für zusätzliche Unterhaltung bzw. Spannung.

Über Viennabase

base - homes for students GmbH bietet zu günstigen Preisen in Wien unter der Dachmarke Viennabase insgesamt rund 1.600 moderne und komfortable Apartments in vier Studierendenheimen an. Seit 1963 wohnen, leben und lernen bei Viennabase Studierende aller Nationen und unterschiedlichster Studienrichtungen miteinander. Die vier Heime liegen in attraktiver Lage in den Bezirken 11, 19 und 22 und sind optimal ans öffentliche Verkehrsnetz angebunden. Zur Auswahl stehen verschiedene Zimmerkategorien – vom Einzelzimmer bis zum privaten Miniapartment, allesamt voll möbliert. Mehr Informationen auf www.viennabase.at.

