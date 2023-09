Volkshilfe: Benefizevent „Wir gegen Armut“ in der Arena Wien 20.09.,18:30

Konstantin Wecker, Hari Stojka und DJ Iceberg Team werden auftreten, Johannes Rauch und Andreas Babler im Talk mit Esra

Am 20.9.2023 findet in der Großen Halle der Arena Wien ein Benefizevent der besonderen Art statt. „ Wir konnten nicht nur tolle Künstler*innen gewinnen, sondern auch Politiker, die etwas bewegen wollen im Kampf gegen Armut in Österreich. Das wird eine tolle Sache .“, so der Direktor der Volkshilfe Österreich Erich Fenninger .



Der Reinerlös des Benefizevents wird für die individuelle Unterstützung von Armutsbetroffenen in Österreich verwendet. „ Die Teuerung, die enorm hohen Lebensmittelpreise, das setzt den Menschen in Österreich zu. Wir brauchen strukturelle Lösungen, aber jetzt unmittelbar brauchen wir Geld, um die vielen Ansuchen zu bewältigen “, so Fenninger.

Abschließend bedankt sich der Präsident der Volkshilfe Österreich Ewald Sacher bei den Künstler*innen, die unentgeltlich auftreten. Auch die Arena Wien, der Klub der SPWien, föhr Mietmöbel, starlite catering und plakativ Werbetechnik unterstützen den Benefizevent.

Volkshilfe-Benefizkonzert "Wir gegen Armut"

Konstantin Wecker, Hari Stojka, DJ Iceberg-Team, Esra



Freier Eintritt, Spenden gegen Armut erwünscht - bitte um Anmeldung: veranstaltungen @ volkshilfe.at



Medienvertretr*innen: erwin.berger @ volkshilfe.at



Im Talk: Politiker*innen wie Johannes Rauch, Andreas Babler

Datum: 20.09.2023, 18:30 - 23:55 Uhr

Ort: Arena Wien

Baumgasse 80, 1030 Wien, Österreich

Url: https://www.volkshilfe.at/wer-wir-sind/aktuelles/newsaktuelles/wir-gegen-armut/

