Volkskrankheit Herzschwäche: Aktionswoche zu Herzgesundheit klärt auf

Wien (OTS) - Herzschwäche ist weit verbreitet und wird dennoch oft dramatisch unterschätzt. Um Aufklärung zu betreiben und möglichen Betroffenen eine konkrete Anlaufstelle zu bieten, organisiert das Gesundheitsnetz Goldenes Kreuz mit seinen Partner-Apotheken – unterstützt von Boehringer Ingelheim – von 2. bis 7. Oktober 2023 eine Herzgesundheitswoche.

Mindestens ein bis zwei Prozent der erwachsenen Bevölkerung haben eine Herzinsuffizienz, auch Herzschwäche genannt. Tatsächlich dürften bis zu 300.000 ÖsterreicherInnen betroffen sein. Rund 24.000 PatientInnen werden jedes Jahr mit der Diagnose Herzschwäche im Spital aufgenommen. Und etwa 30 % der wegen Herzinsuffizienz hospitalisierten PatientInnen versterben innerhalb von einem Jahr. „ Dennoch ist das Bewusstsein unter der heimischen Bevölkerung zu gering ausgeprägt, und viele übersehen erste Symptome einer beginnenden Herzinsuffizienz“, sagt Erika Sander, Generalsekretärin der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze. „Deshalb setzt das Gesundheitsnetz Goldenes Kreuz einen Schwerpunkt zum Thema Herzgesundheit und realisiert – unterstützt durch Boehringer Ingelheim, Mavie Aponect und DIAN Medical – Anfang Oktober eine Aktionswoche. “

Aktionswoche mit fachkundiger Beratung und Biomarkertest bei Bedarf

Von 2. bis 7. Oktober 2023 können sich Interessierte in allen Apotheken vom Gesundheitsnetz Goldenes Kreuz über Risikofaktoren und erste Symptome von Herzschwäche informieren, einen Selbsttest zum Thema durchführen sowie Blutdruck und Puls messen. Und jene, die im Gespräch mit den ApothekerInnen als mögliche RisikopatientInnen erkannt werden, können bei Bedarf einen kostenlosen Biomarker-Test (Biomarker NT-proBNP) machen. Sollten die Testungen Anlass dazu geben, noch mehr in die Tiefe zu gehen, werden die Apotheken-KundInnen an AllgemeinmedizinerInnen und InternistInnen verwiesen.

Die Aktionswoche ergänzt das Basisangebots des Gesundheitsnetzes Goldenes Kreuz, das Arzt und Apotheke verbindet. Es umfasst die fünf Bereiche Telemedizin, Gesundheitscheck, Impfberatung, Komplementärmedizin sowie Medikationsmanagement und geht damit über das durchschnittliche Spektrum einer Apotheke hinaus. So werden KundInnen und PatientInnen unkompliziert, fachlich kompetent und zu Apotheken-Öffnungszeiten betreut. „ Als traditionsreiche gemeinnützige Institution im Gesundheitssektor haben wir uns entschlossen, mit dem Gesundheitsnetz Goldenes Kreuz ein niederschwelliges Angebot zu schaffen “, erklärt Sander den Ansatz.

Interessierte können auf der Website www.gesundheitsnetz-goldeneskreuz.at ganz einfach über die Suchfunktion die nächstgelegene Apotheke finden, deren Angebot checken und sie auch gleich kontaktieren.

Die Partner-Apotheken

Die Herzgesundheitswoche mit Beratungsschwerpunkt und kostenlosen Tests findet in diesen Apotheken statt:

Alte Leopoldsapotheke, Plankengasse 6, 1010 Wien

Aeskulap-Apotheke, Kardinal-Nagl-Platz 1, 1030 Wien

Apotheke zur Kettenbrücke, Kettenbrückengasse 23, 1050 Wien

Apotheke am Spittelberg, Stiftgasse 23, 1070 Wien

Josefinen Apotheke, Sechsschimmelgasse 17, 1090 Wien

Wienerberg Apotheke, Tesarekplatz 1, 1100 Wien

Apotheke am Liesingbach, Himberger Str. 35, 1100 Wien

Kurapotheke Oberlaa, Kurbadstraße 14, 1100 Wien

Apotheke zum lachenden Pinguin, Hohenbergstraße 11, 1120 Wien

Apotheke am Lainzer Platz, Lainzer Str. 139, 1130 Wien

Ameis Apotheke, Linzer Straße 140, 1140 Wien

Adler Apotheke, Kirchstettnergasse 36, 1160 Wien

Bach Apotheke, Steinbruchstraße 6, 1160 Wien

Apotheke Neuwaldegg, Neuwaldegger Straße 2, 1170 Wien

St. Martin Apotheke, Jörgerstraße 24, EKZ, 1170 Wien

Gersthofer Apotheke, Gersthofer Straße 61, 1180 Wien

Apotheke zur guten Hoffnung, Rathstraße 16, 1190 Wien

Billroth-Apotheke, Billrothstraße 39, 1190 Wien

Citygate Apotheke, Wagramer Straße 195/47, 1210 Wien

Apotheke im Andromeda Tower, Donau-City-Straße 6, 1220 Wien

Apotheke zum Löwen von Aspern, Groß-Enzersdorfer Straße 4a, 1220 Wien

Seestadt Apotheke, Maria-Tusch-Straße 12, 1220 Wien

Apotheke Mistelbach, Hauptplatz 36, 2130 Mistelbach



Mehr Informationen auch unter www.gesundheitsnetz-goldeneskreuz.at

Aktionswoche "Herzgesundheit"

2.-7. Oktober 2023 in allen Apotheken des Gesundheitsnetzes Goldenes Kreuz



Nähere Informationen: https://gesundheitsnetz-goldeneskreuz.at/herzgesundheit

Datum: 02.10.2023

Ort: Wien und Mistelbach, Österreich

Url: https://gesundheitsnetz-goldeneskreuz.at

