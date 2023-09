#dif24: Termin steht fest!

Von 21. bis 23. Juni 2024 lässt das Donauinselfest die Herzen höherschlagen – wie immer bei freiem Eintritt. Auch das heurige Jubiläum hat mit einem Buch und Film noch einiges zu bieten.

Heuer haben wir unseren Besucher*innen eine fulminante Jubiläumsausgabe geboten, die mit internationalen und nationalen Größen der Musikbranche, dem umfangreichsten Tagesprogramm aller Zeiten und einem neuen Recruitingschwerpunkt eindrucksvoll bewiesen hat, wie sozialer Zusammenhalt und ein friedliches Miteinander funktionieren. Umso mehr freut es mich, dass die Planung des #dif24, das von 21. bis 23. Juni 2024 auf der Donauinsel stattfinden wird, schon auf Hochtouren läuft. So viel vorweg: Am Programm stehen neben Musik, Vielfalt, Spaß, Action und Beratung auch die ein oder andere Überraschung, auf die sich die Wiener*innen freuen können. Was natürlich bleibt, ist der niederschwellige Zugang bei freiem Eintritt für alle. Barbara Novak, Landesparteisekretärin der SPÖ Wien 1/3

Zum heurigen Jubiläumsfest haben wir so viel positive Resonanz von Künstler*innen, Besucher*innen und den Beteiligten am Donauinselfest erhalten wie noch nie. Das spornt uns nicht nur an, ein ganz besonderes #dif24 auf die Beine zu stellen, sondern zeigt einmal mehr, welchen hohen Stellenwert das Donauinselfest genießt. Die Vorfreude auf die nächste Ausgabe ist schon jetzt groß! Matthias Friedrich, Geschäftsführer Pro Event Team für Wien und Projektleiter des Donauinselfestes 2/3

Ich bin schon auf das Buch und den Film gespannt, die sich thematisch um die Geschichte des größten Freiluftfestivals Europas drehen. Besonderer Dank geht hier insbesondere an die vielen Besucher*innen und Mitarbeiter*innen, die ihre Donauinselfest-Momente für diese Projekte mit uns geteilt haben und natürlich an die wunderbare Julya Rabinowich für ihre literarische Aufbereitung in 40 Geschichten zu 40 Jahren Donauinselfest Barbara Novak, Landesparteisekretärin der SPÖ Wien 3/3

Wien (OTS/SPW) - Konfettiregen, laue Sommernächte und ein hochkarätiges Tages- und Musikprogramm für alle Generationen bei freiem Eintritt – das Donauinselfest sorgt als größtes und friedlichstes Miteinander seit vier Jahrzehnten für einzigartige Gänsehautmomente. Während die unvergleichlichen Erlebnisse der heurigen Jubiläumsausgabe noch nachhallen und zwei Highlights dazu im Herbst folgen, wird auch schon an der 41. Ausgabe des größten Freiluftfestival Europas bei freiem Eintritt gefeilt. Der Termin steht nun fest: Von Freitag, den 21. Juni bis Sonntag, den 23. Juni 2024 findet das Donauinselfest 2024 auf der Wiener Donauinsel statt.

Barbara Novak, Landesparteisekretärin der SPÖ Wien: „ Heuer haben wir unseren Besucher*innen eine fulminante Jubiläumsausgabe geboten, die mit internationalen und nationalen Größen der Musikbranche, dem umfangreichsten Tagesprogramm aller Zeiten und einem neuen Recruitingschwerpunkt eindrucksvoll bewiesen hat, wie sozialer Zusammenhalt und ein friedliches Miteinander funktionieren. Umso mehr freut es mich, dass die Planung des #dif24, das von 21. bis 23. Juni 2024 auf der Donauinsel stattfinden wird, schon auf Hochtouren läuft. So viel vorweg: Am Programm stehen neben Musik, Vielfalt, Spaß, Action und Beratung auch die ein oder andere Überraschung, auf die sich die Wiener*innen freuen können. Was natürlich bleibt, ist der niederschwellige Zugang bei freiem Eintritt für alle. “

Matthias Friedrich, Geschäftsführer Pro Event Team für Wien und Projektleiter des Donauinselfestes: „ Zum heurigen Jubiläumsfest haben wir so viel positive Resonanz von Künstler*innen, Besucher*innen und den Beteiligten am Donauinselfest erhalten wie noch nie. Das spornt uns nicht nur an, ein ganz besonderes #dif24 auf die Beine zu stellen, sondern zeigt einmal mehr, welchen hohen Stellenwert das Donauinselfest genießt. Die Vorfreude auf die nächste Ausgabe ist schon jetzt groß! “

40 Jahre DIF: Mit Film und Buch in die Erfolgsgeschichte eintauchen

Die Wartezeit bis zum nächsten Donauinselfest versüßen gleich zwei Highlights im Herbst, die vier Jahrzehnte Donauinselfest Revue passieren lassen. Zum einen erscheint das Buch „40 Geschichten aus 40 Jahren“ der mehrfach ausgezeichneten Schriftstellerin Julya Rabinowich, das gemäß dem Titel 40 DIF-Storys in den Mittelpunkt rückt. Zum anderen wird es einen 40-Jahre-DIF-Film geben, der in Kooperation mit ORF III entstanden ist, und sowohl hinter die Kulissen blickt als auch die großen Stimmen und den Zeitgeist des DIF einfängt.

„ Ich bin schon auf das Buch und den Film gespannt, die sich thematisch um die Geschichte des größten Freiluftfestivals Europas drehen. Besonderer Dank geht hier insbesondere an die vielen Besucher*innen und Mitarbeiter*innen, die ihre Donauinselfest-Momente für diese Projekte mit uns geteilt haben und natürlich an die wunderbare Julya Rabinowich für ihre literarische Aufbereitung in 40 Geschichten zu 40 Jahren Donauinselfest “, so Novak.

Stay tuned: Infos zu allen Ankündigungen und Highlights des DIF!

Ob Infos zu Buch, Film, Künstler*innen, Terminen oder vielen weiteren DIF-News: Alle, die den Social-Media-Kanälen des Donauinselfestes folgen, erhalten sämtliche Neuigkeiten aus erster Hand. Das gilt auch für die Abonnent*innen des Newsletters. Jetzt auf Instagram, Facebook und TikTok folgen, Newsletter abonnieren und nichts mehr verpassen!

Das Donauinselfest

Das Wiener Donauinselfest ist das größte Open-Air-Festival in Europa mit freiem Eintritt. Bereits seit 40 Jahren wird auf der Donauinsel ein hochkarätiges Musik-, Action- und Fun-Programm geboten. Das Fest steht seit jeher für sozialen Zusammenhalt, ein leistbares und modernes Wien sowie den respektvollen Umgang miteinander. www.donauinselfest.at

Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram und TikTok! #dif24

Bildmaterial finden Sie unterhttps://www.flickr.com/photos/donauinselfest/albums

Rückfragen & Kontakt:

Ecker & Partner Öffentlichkeitsarbeit

Nicole Ustupska & Nele Renzenbrink

Tel.: +43 1 59932-22/26

presse @ donauinselfest.at