Bildungsplattform lörn: Neue Module erleichtern fächerübergreifendes Unterrichten

Fix-vorbereitete Unterrichtseinheiten ermöglichen es Lehrer*innen, sich voll und ganz auf die Arbeit mit Schüler*innen zu konzentrieren.

Mit den lörn-Modulen sind Lehrer*innen am Puls der Zeit und können digital, projektorientiert und fächerübergreifend unterrichten. Der Fokus liegt auf der Vermittlung von Zukunftskompetenzen, die Jugendliche dazu befähigen, die Welt von heute für morgen zu gestalten Maximilian Schulyok 1/2

In dieser anspruchsvollen Zeit für Lehrkräfte bieten die lörn-Module eine echte Unterstützung und fördern erfolgreiches Lernen. Maximilian Schulyok 2/2

Wien (OTS) - In den neuen Lehrplänen, die diesen Herbst in Kraft treten, ist fächerübergreifender Unterricht fest verankert und wird auch vom Bildungsministerium gefordert. Laut 67 Prozent der Lehrkräfte fehlt es allerdings an passenden Angeboten und Lehrmaterialien.* Der ohnehin enorme Arbeitsdruck im Bildungsbereich, verstärkt durch den Lehrer*innenmangel, macht es Lehrpersonen schwer, zeit- und ressourceneffizient zu unterrichten. 88 Prozent der Lehrkräfte suchen online regelmäßig nach digitalen Unterrichtsmaterialien.* Hier setzt lörn an, indem es Lehrkräften die Möglichkeit bietet, sich auf ihre Schüler*innen zu konzentrieren, während die lörn-Module die fächerübergreifende Unterrichtsvorbereitung übernehmen.



lörn-Module: Weniger vorbereiten, mehr unterrichten

Das Besondere an den lörn-Modulen ist ihre sofortige Einsatzbereitschaft. Lehrkräfte müssen keine zeitintensiven Vorbereitungen mehr treffen. Die Module sind komplett didaktisiert und eignen sich perfekt für den projektbasierten Unterricht. Sie umfassen fünf bis 15 Unterrichtseinheiten, die flexibel in den Jahresplan integriert werden können. Die Module sind sowohl für projektbasiertes Lernen im Fachunterricht als auch für den fächerübergreifenden Unterricht, etwa im Rahmen von Projekttagen, geeignet. Ein Modul kann über zwei Jahre hinweg genutzt werden und erfordert lediglich einen Laptop und einen Beamer oder eine digitale Tafel.



Praxiserprobt und von Lehrkräften entwickelt

Zu Beginn sind zwei Module verfügbar: „Fakt oder Fake - Lernen mit KI“ und „Auf den Spuren deiner Talente!“. Letzteres dreht sich um Berufsorientierung und wurde von Expert*innen wie dem EU-Jugendbotschafter Ali Mahlodji mitentwickelt. In den kommenden Monaten werden weitere lörn-Module zu vielen Querschnittsthemen des Lehrplans veröffentlicht, darunter Entrepreneurship Education, Informatische Bildung, Interkulturelle Bildung, Medienbildung, Politische Bildung, reflexive Geschlechterpädagogik und Gleichstellung, Umweltbildung für nachhaltige Entwicklung sowie Wirtschafts-, Finanz- und Verbraucher*innenbildung.



„Mit den lörn-Modulen sind Lehrer*innen am Puls der Zeit und können digital, projektorientiert und fächerübergreifend unterrichten. Der Fokus liegt auf der Vermittlung von Zukunftskompetenzen, die Jugendliche dazu befähigen, die Welt von heute für morgen zu gestalten“ , so Maximilian Schulyok, Geschäftsführer vom Österreichischen Bundesverlag (öbv), der lörn initiiert hat. „In dieser anspruchsvollen Zeit für Lehrkräfte bieten die lörn-Module eine echte Unterstützung und fördern erfolgreiches Lernen.“



* Umfrage des öbv unter 514 Lehrkräften aus allen Schultypen österreichweit im Jänner 2022.





