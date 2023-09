„Tier und Wir“ in Niederösterreich

Wien (OTS) - Erstmals nimmt die Veterinärmedizinische Universität Wien an der Science Academy Niederösterreich teil. Der neue Lehrgang heißt „Das Tier und Wir“ und bietet Jugendlichen in Niederösterreich die Möglichkeit, das breite Feld der Tiermedizin und Lebensmittelsicherheit näher kennen zu lernen. Die Veranstaltungsreigen beginnt im Jänner 2024, bis Juni 2025 wird es insgesamt 15 spannende Workshops geben. Noch bis 15. Oktober 2023 kann man sich auf der Website der Abteilung Wissenschaft und Forschung des Landes Niederösterreich informieren und anmelden.

Was braucht die Kuh, um gute Milch zu geben? Wie wird das Schwein sauglücklich? Wie hängen Tiergesundheit und Fleischqualität zusammen? Und warum streicheln wir eigentlich die einen und essen die anderen Tiere? Diese und weitere spannende Fragen können interessierte Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren beim Lehrgang „Das Tier und Wir – Wie Tierwohl, Lebensmittelsicherheit und Klimaschutz zusammenhängen“ der Science Academy Niederösterreich herausfinden. Angeboten wird dieser Lehrgang von der Veterinärmedizinischen Universität Wien, die erstmals am vielfältigen Programm der Science Academy Niederösterreich teilnimmt.

Neben Einblicken in die Praxis der Nutztierhaltung und den Forschungsalltag erfahren die Jugendlichen auch mehr über die Rückverfolgbarkeit, Qualität und Sicherheit unserer Lebensmittel und wie wir alle die Verschwendung von Lebensmitteln verhindern können. Weitere wichtige Themenfelder sind Klimaschutz, Ethik und Tierwohl, der Einsatz von Antibiotika in der Tiermedizin und der Domestikationsprozess von Hund und Wolf. Zusätzlich gibt es eine Exkursion zur Österreichischen Vogelwarte in Seebarn sowie Praxistage am Campus Tulln und auf der VetFarm in Pottenstein.

Wer kann mitmachen? Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren

Was wird geboten? 15 Workshops verteilt von Februar 2024 bis Juni 2025 und jeweils eine betreute Sommerwoche

Wann geht´s los? Bei einem Kick-off-Wochenende im Jänner 2024

Wo gibt´s alle Infos? Auf der Website der Science Academy Niederösterreich, einem Angebot der Abteilung Wissenschaft und Forschung des Landes Niederösterreich: Science Academy Niederösterreich - Land Niederösterreich (noe.gv.at)

Eine Bewerbung ist noch bis 15. Oktober 2023 möglich.





