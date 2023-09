Jugend Innovativ-Projekte bei der EM der Nachwuchsforscher*innen

Österreich war beim 34. European Union Contest for Young Scientists vom 13. bis 17.September 2023 in Brüssel mit zwei Jugend Innovativ Sieger-Projekten vertreten.

Brüssel/Wien (OTS) - Zwei aktuelle Sieger*innen-Projekte von Jugend Innovativ konnten für Österreich beim 34. European Union Contest for Young Scientists (EUCYS) an den Start gehen, internationale Wettbewerbserfahrung sammeln und einen spannenden Aufenthalt in Brüssel genießen.

Das Gipfeltreffen Europas bester Talente in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) findet vom 13. bis 17. September 2023 im belgischen Brüssel statt. Am Wettbewerb nehmen 136 Jungforscherinnen und Jungforscher im Alter von 14 bis 20 Jahren aus 36 Ländern teil. Sie präsentieren 85 Forschungsprojekte, die von einer internationalen Expertenjury bewertet werden. Die Teilnehmer konkurrieren um prestigeträchtige Preise, darunter Besuche im CERN und in der ESA, sowie um Geldpreise in Höhe von bis zu 7.000 €.

Aus Österreich nehmen Teams aus Niederösterreich (HLUW Yspertal) und Kärnten (HTL Mössingerstraße) am Contest für Europas beste Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler teil. Die österreichischen Teams qualifizierten sich für den diesjährigen EU-Wettbewerb durch ihren jeweiligen Sieg in ihrer Kategorie (SCIENCE, ENGINEERING II) beim Jugend Innovativ Bundes-Finale 2023.

Hidden Agend: TFA, die lauernde Gefahr in unserem Wasser (Marlies Planegger und Katarina Schmidt)

Zwei Schülerinnen der HLUW Yspertal führten Trifluracetat (TFA)-Messungen in Oberflächengewässern im Wiener Becken durch. Sie hielten Wasserpflanzen zu gleichen Konditionen in künstlichen Nährlösungen und versetzten sie dann mit verschiedenen Mengen Natriumtrifluoracetat.

Automatischer Schikantenschleifer (Michael Kotschnig, David Riedl und Johann Markus Wernig) In Klagenfurt haben drei Schüler der HTL Mössingerstraße einen automatischen Schikantenschleifer entwicklelt. Beide Kanten eines Schis können simultan geschliffen werden. Zwei gegenüberliegende Schleifscheiben werden durch kleine, akkubetriebene Elektromotoren auf einem mechanischen Gestänge angesteuert. Angepasst an die Taillierung des Schis liegen die Scheiben immer perfekt ausgerichtet an den Kanten an.

EUCYS ist ein historischer Wettbewerb

Es ist das dritte Mal, dass der Wettbewerb in Brüssel ausgetragen wird. Der European Union Contest for Young Scientists (EUCYS) wurde 1989 zum ersten Mal hier abgehalten, nachdem Jacques Delors, der damalige Präsident der Europäischen Kommission, beschlossen hatte, eine europäische Wissenschaftsmesse zu übernehmen, die ein großes niederländisches Elektronikunternehmen seit 1968 organisiert hatte.

Ziel war es, die Ideale der Zusammenarbeit und des Austauschs von und zwischen jungen Wissenschaftlern zu fördern. Der Wettbewerb ist ein jährliches Schaufenster für die besten wissenschaftlichen Leistungen von europäischen Studenten.

EUCYS gibt den Studierenden die Möglichkeit, sich mit den Besten ihrer Altersgenossen auf europäischer Ebene zu messen. Junge Wissenschaftler haben auch die Möglichkeit, andere Menschen mit ähnlichen Fähigkeiten und Interessen sowie einige der bedeutendsten Wissenschaftler Europas zu treffen. Die Kommission möchte damit die Bemühungen der einzelnen Teilnehmerländer verstärken, junge Menschen für eine Karriere in Wissenschaft und Technik zu gewinnen.

Die Anmeldephase des 37. Jugend Innovativ Wettbewerbs startet mit Oktober 2023!

Alle Schüler*innen und Lehrlinge aufgepasst: Österreichs smartester Schulwettbewerb startet mit Oktober wieder in die nächste Runde!

Wir suchen wieder die besten Projekte in den Kategorien Design, Engineering, Entrepreneurship, ICT & Digital, Science und Sustainability und unterstützen Schüler*innen und Lehrlinge im Alter von 15-20 Jahren mit Know-How, Preisgeldern und Projekt-Boni im Wert von über 90.000 Euro!

Werde Teil der JI-Community - die Anmeldephase läuft bis zum 30. November 2023!

Alle Informationen zum Wettbewerb unter www.jugendinnovativ.at





Über Jugend Innovativ

Jugend Innovativ wird im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Wirtschaft (BMAW), des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF) sowie des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) und von der Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws) abgewickelt. Bisher haben bereits über 11.500 Projekt-Teams am Wettbewerb teilgenommen. Der Wettbewerb wird laufend von Workshop-Angeboten sowie Qualifizierungsmaßnahmen (wie Stärkung des Entrepreneurial Spirits, Beratungen zum Innovationsschutz, etc.) für Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen und Lehrer erfolgreich begleitet.

