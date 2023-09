Entdecke die Welt der Forschung!

Am 29.9.2023 findet die European Researchers’ Night in Wien, Salzburg, Innsbruck, Graz und St. Pölten statt.

Wien / Salzburg / Innsbruck / Niederösterreich (OTS) - Unter den Mottos „exploREsearch“ und „Life is a Science“ werden am 29.9.2023 im Rahmen der diesjährigen European Researchers’ Night zwei österreichische Initiativen gestartet, bei denen mehr als 300 Wissenschaftler:innen in Wien, Salzburg, Innsbruck, Graz und St. Pölten eindrucksvoll und interaktiv präsentieren, woran sie aktuell forschen. Das Themenfeld reicht vom Klimawandel und der Nachhaltigkeit, über Kunst, Technologie, Geschichte, Biologie und Medizin bis hin zu Citizen Science.

Spannung und Spaß bei vielen interaktiven Stationen und einer unterhaltsamen Forschungsrally

Im Zentrum des Events stehen zahlreiche wissenschaftliche Stationen, bei denen sowohl interessante Eindrücke und Erkenntnisse aus dem facettenreichen Ökosystem der Forschung gewonnen wie auch Wissenschaftler:innen persönlich kennengelernt werden können.

Zudem wird es auch die Möglichkeit geben, an einer ausgeklügelten Forschungsrally teilzunehmen, die zur Unterhaltung und dem Wissensgewinn von Groß und Klein beiträgt und bei der man sich mit viel Engagement, Kreativität und Raffinesse die Chance auf attraktive Gewinne ergattern kann.

Von Radar-Bobby-Cars und flauschigen Rollatoren, über Killeralgen und Recycling-Helden bis zur Quanten- und Weltraumforschung

Wer vorbeikommt und mitmacht wird viele beeindruckende Neuigkeiten erfahren!

So kann man z.B. herausfinden, wie man Energie aus Sonnenlicht in grünen Wasserstoff verwandelt und Hefe anstatt Rohöl für erneuerbare Kunststoffe nutzt, was es mit der Photogrammetrie, optischen Kohärenztomographie, Radartomographie und der Zukunft unseres Stromnetzes auf sich hat, wie es den Käfern im Totholz der Wildnis ergeht, welche Lebensräume und Gefahren lebendige Flüsse bieten und wie man in Knochen die Vergangenheit lesen kann.

Weiters wird es die Möglichkeit geben, sich an vielen Mitmach-Stationen künstlerisch zu betätigen und neue Technologien auszuprobieren. Das Spektrum reicht vom spielerischen und musischen Erlernen von mathematischen und sozialen Kompetenzen bis hin zum Experimentieren mit Radar, Near Field Communication (NFC), Virtual/Augmented Reality (VR/AR), Eye-Tracking und IT-Sicherheitsoptionen.

Außerdem wird erklärt, welche neuen Trends es durch die Nutzung künstlicher Intelligenz (KI), der Automatisierung und des 3D-Drucks in der Produktion gibt, wie mit Hilfe der Forschung zur Bekämpfung von Demenz, Krebs, ADHS und Hautkrankheiten beigetragen wird und wie wir selbst durch aktives Mittun im Bereich Mülltrennung, Recycling, klimafreundlichem Einkaufen, Inklusion und Naturbeobachtung eine bessere Welt gestalten.

Die große Physikshow von Werner Gruber und ein reichhaltiges Bühnen- und Schulworkshop-Programm sorgen für Unterhaltung.

Unser Gesamtprogramm wird durch Live-Acts von Forscher:innen, Pub Quizzes sowie ein reichhaltiges Schulworkshop- und Pre-Event-Programm ergänzt, das im Vorfeld, am Vormittag und am Abend stattfinden wird.

Zu einem ganz besonderen Highlight zählt vor allem auch die inspirierende Physik-Show von Werner Gruber am Standort Wien, bei der üblicherweise kein Auge trocken bleibt. Es wird heiß, es wird kalt und manche werden die Füße in Sicherheit bringen. Ein multisensorisches Abenteuer ohne doppelten Boden – pure Wissenschaft in Farbe und dreidimensional.

Einfach vorbeikommen. Der Eintritt ist frei!

Es lohnt sich also auf jeden Fall, der European Researchers’ Night einen Besuch abzustatten. Der Event ist für Interessierte aller Altersgruppen geeignet, der Zutritt kostenfrei und auch eine Voranmeldung ist nicht nötig. Alle weiteren Details zum Ablauf, den Veranstaltungsorten und den einzelnen Programmpunkten sind auf www.resarchersnight.eu zu finden.

Über die European Researchers’ Night

Die European Researchers’ Night wird von der Europäischen Union gefördert. Sie ist ein im Rahmen von Horizon Europe mit den Marie Skłodowska-Curie Maßnahmen finanzierter Mega-Event, der einmal im Jahr in vielen Städten Europas zur gleichen Zeit stattfindet und das Ziel verfolgt, Bürger*innen jeden Alters spannende Einblicke in verschiedenste Bereiche der Forschung und Wissenschaft zu eröffnen.

Die Veranstaltungen, die in Wien, Salzburg und Innsbruck unter dem Motto „exploREsearch“ stattfinden, werden von der Kinderuni, der Universität für angewandte Kunst Wien, der Universität Salzburg, der Universität Innsbruck, der Universität für Bodenkultur Wien (BOKU), Science Communication und bee produced kooperativ verwirklicht. Die Events, die in Graz und St. Pölten unter dem Motto „Life is a Science“ anberaumt werden, werden von ACIB - Austrian Centre of Industrial Biotechnology und der FH St. Pölten gemeinsam umgesetzt.



Datum: 29.09.2023, 15:00 - 23:55 Uhr

Ort: Universität für angewandte Kunst

Vordere Zollamtsstraße 7, 1030 Wien, Österreich

Url: https://www.researchersnight.eu/

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Sandra Stromberger

bee produced GmbH

Telefon: +43 1 34 60 708

E-Mail: info @ researchersnight.eu

Web: www.resarchersnight.eu

Adresse: Julius-Tandler-Platz 7/11, A-1090 Wien, Österreich