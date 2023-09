Samariterbund: Bitte spenden Sie für die Opfer in Libyen!

In Abstimmung mit dem BM.I läuft die Hilfe für die Opfer der Flut-Katastrophe in Libyen an.

Wien (OTS) - Die schwersten Regenfälle seit Jahrzehnten haben in Libyen katastrophale Schäden angerichtet und Tausende Menschen in den Tod gerissen. Eine Woche nach den verheerenden Überschwemmungen hat sich die Zahl der Toten auf mehr als 11.000 erhöht. Allein in der besonders betroffenen Hafenstadt Darna werden noch mindestens 10.100 Personen vermisst. Internationale Hilfe von Mensch zu Mensch ist jetzt das Gebot der Stunde. „Medizinische Hilfsgüter, provisorische Unterkünfte für die Überlebenden, Versorgung mit Wasser und Nahrungsmitteln werden dort jetzt dringend gebraucht“, erklärt Reinhard Hundsmüller, Bundesgeschäftsführer des Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs.

Internationale Hilfe von Mensch zu Mensch

Der Sturm „Daniel“, der bereits in Griechenland schwere Zerstörungen hinterlassen hatte, erreichte das nordafrikanische Land am vergangenen Sonntag. Bilder aus der betroffenen Region zeigen gebrochene Staudämme, gewaltige Schlammlawinen, eingestürzte Wohnhäuser und ganze Stadtteile, die unter Wasser stehen.

„Die Menschen im Katastrophengebiet brauchen jetzt konkrete und substanzielle Hilfe: Der Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs arbeitet hier in Abstimmung mit dem Krisen- und Katastrophenmanagement des BM.I zusammen. Unsere Abteilung Einsatz mit den ehrenamtlichen Mitgliedern des SA-RRT (Samaritan Austria – Rapid Response Team) – die internationale Katastrophenhilfe-Einheit des Samariterbundes – bereitet die angefragten Hilfsgüter, wie Feldbetten, für den Transport nach Libyen per Flugzeug vor. Vielen Dank an alle Menschen in Österreich, die unsere Hilfsaktion mit einer Spende unterstützen“, so Reinhard Hundsmüller abschließend.

Online: samariterbund.net/libyen-hilfe

Spendenkonto:

Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs

IBAN: AT04 1200 0513 8891 4144

BIC: BKAUATWW (Bank Austria)

Kennwort: Flutkatastrophe in Libyen

Der Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs ist Träger des offiziellen österreichischen Spendengütesiegels.

