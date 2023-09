LH Mikl-Leitner bei 60-Jahr-Jubiläum der Firma Thir

„Familienunternehmen wie Thir sind Treibstoff unseres Wirtschaftsmotors“

St. Pölten (OTS/NLK) - Zum 60. Bestandsjubiläum der Firma Thir aus Unter-Thurnhofen bei Hürm gratulierte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner am gestrigen Samstagabend im Rahmen einer Firmenfeier und sagte: „Diese Erfolgsgeschichte ist unglaublich.“

Die Anfänge der Firma Thir liegen im Jahr 1963, als Karl Thir sen. mit dem Milchtransport begonnen hat. Seither hat sich der Familienbetrieb stetig weiterentwickelt und bietet mittlerweile neben Transporten auch ein vielfältiges Spektrum unter anderem im Erdbau und Gartenbau. Thir zählt heute rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter „Diese Familie ist für uns alle ein ganz großes Vorbild“, so die Landeshauptfrau, die von einer „harten Zeit des Aufbaues“ sprach, in der es gelungen sei, „mit Fleiß, harter Arbeit und Zusammenhalt voranzukommen.“ Vieles habe sich in den Jahren verändert, aber „gleichgeblieben ist die enge Partnerschaft zwischen Familie, Chefs und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Es ist eine Partnerschaft, es ist ein Miteinander, wo man auf Augenhöhe kommuniziert und sich gegenseitig vertraut. Familienunternehmen wie Thir sind der Treibstoff unseres Wirtschaftsmotors“, erklärte Mikl-Leitner.

Es sei herausfordernd, in Zeiten des Arbeitskräftemangels zuverlässige und gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden, aber „es kommt nicht nur darauf an, was am Lohnzettel draufsteht, sondern der Zusammenhalt, dieses Vertrauensverhältnis, das Betriebsklima“, sagte sie. Hier investiere die Firma Thir sehr viel:

„Es werden viele Aktivitäten gemacht, wo man sich Zeit nimmt, um sich näher zu kommen. Das zeichnet euch aus, deswegen habt ihr kein großes Problem, Arbeitskräfte zu finden“, unterstrich die Landeshauptfrau.

Weiters sei laut Mikl-Leitner „Tradition wichtig, aber Innovation ist auch wichtig.“ Prokurist Markus Thir habe viele Innovationsprojekte vorangetrieben, wo das Land mit „Digi4wirtschaft“ unterstützt habe. „Ich denke, ihr seid ein Unternehmen, das Tradition und Innovation leben. Ich schätze die Familienunternehmen über alle Maßen. Dieses Jubiläum der Familie Thir ist etwas ganz Besonderes.“

Firmenchef Gerhard Thir gab einen Rückblick auf die vergangenen sechs Jahrzehnte: „Da gibt es viele Meilensteine, angefangen mit der Gründung 1963. Ein weiterer Meilenstein war der Kauf des Schotterwerks in Melk und die Anschaffung der Baumaschinen. Im Jahr 1987 haben meine Frau und ich den Betrieb übernommen und zehn Jahre später den neuen Standort eröffnet. Weitere Meilensteine waren der Kauf des Steinbruches in Kirchberg und als 2017 Sohn Markus in die Firma eingestiegen ist. Ich hoffe es geht weiterhin gut bergauf.“ Für ihn sei die Zusammenarbeit mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine große Freude. „Mitarbeiter sind das Wichtigste in einem Betrieb“, unterstrich Gerhard Thir.

Markus Thir unterstrich: „Wir ziehen alle an einem Strang, sind mit Herzblut dabei. Der Großvater hätte seine Freude, wenn er das noch sehen könnte.“ Man müsse stets neuen Trends und Technologien offen gegenüberstehen. Hürms Bürgermeister Johannes Zuser sei stolz auf die Firma Thir: „Man kann stolz darauf sein, so Firmen ansässig haben zu dürfen. Die Firma Thir als Arbeitgeber in der Region bedeutet auch Lebensqualität.“ Nationalrat Georg Strasser betonte: „Wenn man seine Wurzeln nicht vergisst, dann kann man erfolgreich in die Zukunft gehen. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass es eine Familie gibt, die vorangeht und die Leute mitnimmt.“ Weiters zu Wort kamen Wirtschaftskammer-Bezirksstellenleiter Andreas Nunzer, Christoph Mitterbauer von der Wirtschaftskammer Fachgruppe Güterbeförderungsgewerbe, Firmenchronik-Autor Franz Gleiss, Elfriede Thir, die ehemaligen Mitarbeiter Engelbert Thir und Johann Lasselsberger sowie Mitarbeiter Christian Kolars und Mitarbeitervertreter Jürgen Pitzl. Unter den Gästen waren neben Mitarbeitern und ehemaligen Mitarbeitern unter anderem auch Bezirkshauptfrau Daniela Obleser sowie zahlreiche Gemeindevertreter aus der Region.

