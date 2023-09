Neue Ganztagesvolksschule und Musikschule in Münchendorf eröffnet

LH Mikl-Leitner: „Großprojekt ist wahrlich gelungen“

St. Pölten (OTS/NLK) - „Münchendorf ist eine sehr schöne Gemeinde, die in den letzten Jahren von 2.600 Einwohnerinnen und Einwohnern auf 3.100 stark gewachsen ist“, sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner am gestrigen Samstag und durch das Wachstum sei die Ganztagesvolksschule erweitert und eine neue Musikschule errichtet worden.

„Münchendorf ist nicht nur schön, sondern auch gut gelegen, wenn ich an die Pottendorfer Linie, die Verkehrsinfrastruktur, an das Angebot für Kinder und Familie, von den Kindergärten bis hin zur schulischen Nachmittagsbetreuung, an die Lebensmittelversorgung und vor allem an das Vereinswesen denke“; unterstrich sie. „Dieses Großprojekt Volksschule samt Musikschule ist durch die gute Vorbereitung wahrlich gelungen. Heute haben wir wirklich eine tolle Volksschule, wo es gelungen ist, alt und neu miteinander zu verbinden, wo es gelungen ist, viele Räumlichkeiten zu schaffen“, so Mikl-Leitner bei der Festrede, die allen viel Spaß und Freude mit der neuen Schule und dem neuen Haus wünsche.

Bürgermeister Josef Ehrenberger sagte: „Wir haben es erreicht, wir haben unseren Zubau zur Volksschule und unsere neue Musikschule und all die neuen Räumlichkeiten punktgenau fertiggestellt, sodass wir mit Schulbeginn den Bau hier beziehen konnten. Es war eine wirkliche Herausforderung, daher wollen wir diese Festveranstaltung nutzen, um dieses Ergebnis gebührend zu feiern.“ Zwei große Bereiche, nämlich die Ausbildung der Kinder und die Feuerwehr, seien zentrale Bereiche, in denen die Gemeinde immer investieren werde, so Ehrenberger. Volksschuldirektorin Petra Bauer berichtete über den Bau und erklärte, dass man von Hort- auf ein Ganztagsschulsystem umgestiegen sei: „Letzenendes steht heute eine Ganztagsschule offener und verschränkter Form zur Verfügung. Die Eltern sind zufrieden mit dem, was wir ihnen bieten können.“

Zu den Ehrengästen der Eröffnungsfeier zählten unter anderem auch Landtagsabgeordneter Klubobmann Hannes Weninger, Landtagsabgeordneter Wolfgang Kocevar und Bezirkshauptmann-Stellvertreter Elmar Seiler, zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter der Vereine aus Münchendorf sowie Bürgermeister aus Nachbargemeinden.

