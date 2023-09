Tiroler Tageszeitung, Leitartikel vom 17. September 2023. Von Matthias Krapf: "Service statt Schnapsideen".

Ein integrer Gemeindeverband und eine klar definierte Serviceausrichtung sind gut für Tirols Bürgermeister und ihre Gemeinden.

Innsbruck (OTS) - Es mag in der Politik den einen oder anderen gut dotierten Posten mit Komfortgarantie geben – Bürgermeister gehört bestimmt nicht dazu. Zu groß ist die Verantwortung, zu umfangreich und herausfordernd das Aufgabengebiet, als dass man es sich im Bürgermeistersessel gemütlich machen könnte. Die Bürgernähe tut ihr Übriges, dass man als Ortschef geerdet bleibt.

Tirols Bürgermeisterinnen und Bürgermeister haben keinen leichten Job. Von ihrem Handeln oder Nicht-Handeln sind die Gemeindemitglieder stets unmittelbar betroffen. Wien ist weit, das Landhaus häufig auch – der Bürgermeister aber, der wohnt nur vier Häuser weiter. Kein größeres kommunales Projekt, keine Richtungsentscheidung kommt ohne vermeintliche Gewinner und Verlierer aus. Hier als Integrationsfigur die richtige Balance zu finden, erfordert Fingerspitzengefühl, kommunikative Fähigkeiten und Kompromissbereitschaft. Vor allem aber braucht es ein Maß an Fach- und Detailwissen, das in einem beständig komplexer werdenden Umfeld schwer zu erlangen ist.

Bürgermeister werden nicht aufgrund ihrer Expertise in EU-Vergaberecht oder Raumplanung gewählt. Im Amt sind diese und viele weitere Kompetenzen dann aber gefragt. Besonders in kleinen Gemeinden ohne Beamtenapparat wären Ortschefs schlicht aufgeschmissen ohne fachliche Unterstützung – etwa vom Gemeindeverband und seiner an Multiorganversagen zugrunde gegangenen GemNova.

Es liegt daher im Interesse der Bürgermeister und der Gemeinden, dass der Gemeindeverband diese Hilfe weiterhin bereitstellt. Dafür braucht es einen transparenten und blitzsauber aufgestellten Verband, eine klare Serviceausrichtung und eine Dienstleistungsgesellschaft, deren Führung sich auf ihre Kernaufgaben konzentriert. Und nicht fahrlässig Unternehmer spielt.



