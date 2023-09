VP-Mahrer: Messerattacken, Massenschlägereien, Sittenwächter – Wo sind SPÖ und neos?

Gewalt im öffentlichen Raum spitzt sich weiter zu – SPÖ und neos untergetaucht

Wien (OTS) - Nach einer Massenschlägerei am Donnerstag kam es nun auch gestern wieder zu einer Messerattacke in Wien-Favoriten. Der mutmaßliche Täter ist ein 21-jähriger syrischer Staatsbürger. Am Freitagabend kam es dann noch zu einem Faustschlag – der mutmaßliche Täter, ein 29-jähriger algerischer Staatsbürger, leistete Widerstand gegen die Polizei

„Mittlerweile liest man fast täglich über Sittenwächter, Gewalttaten und Messerattacken in Teilen Wiens. Dass wir hier ein Problem haben, dass sich immer weiter zuspitzt, ist nicht mehr zu leugnen“, so der Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei, Stadtrat Karl Mahrer.

Die Wiener Volkspartei und Karl Mahrer haben in den letzten Monaten immer wieder auf die sich zuspitzende Situation hingewiesen, aber seitens der SPÖ-geführten Stadtregierung wird das Problem noch immer nicht ernst genommen: „Wo sind SPÖ und neos? Welche Maßnahmen werden von Seiten der Stadt getroffen, um die ausufernde Gewalt in den Griff zu bekommen? Die Menschen wollen Antworten – es muss Schluss sein mit dem Wegschauen und Wegducken der Regierungsparteien SPÖ und neos“, so Mahrer weiter.

Die Wienerinnen und Wiener sollten sich rund um die Uhr in der gesamten Stadt sicher fühlen können. Der ohnmächtige Ruf der SPÖ nach immer mehr Polizei verdeutlicht nur, dass diese das Problem immer noch nicht verstanden hat. „Um diese Entwicklungen nachhaltig zu stoppen, müssen wir die Wurzel des Problems angehen. Es muss möglich sein in unserer Stadt, Integration zu fördern, und diese gleichzeitig konsequent einzufordern“, so Mahrer abschließend.

