Picknick mit 1.000 Kindern im Augarten und Musikfest im Jazzpark Essling

Stadt feiert die Eröffnung von zwei Bildungsgrätzln in Donaustadt und Leopoldstadt

Wien (OTS) - Seit 2017 gibt es in der Stadt das Konzept des Wiener Bildungsgrätzl: Mit der Neueröffnung der Bildungsgrätzl im Augarten im 2. Bezirk und in Essling im 22. Bezirk gibt es ab September bereits 28 Bildungsgrätzl in der Stadt.

NEOS Wien Klubobfrau Bettina Emmerling unterstreicht dabei: „Die Tatsache, dass es bereits 28 Bildungsgrätzl in der Stadt gibt, ist beeindruckend und zeigt, wie stark das Thema des generationsübergreifenden Wissens- und Erfahrungsaustausches angenommen wird. Bildungsgrätzl begleiten Kinder und Jugendliche bestmöglich auf ihrem Bildungsweg und durchbrechen die alten und festen Mauern der Schule, um neue Vernetzungen und Kooperationen im Grätzl zu ermöglichen.“

Die Eröffnung des neuen Bildungsgrätzl Augarten wurde am 15. September mit einem Picknick mit rund 1.000 Kindern und Jugendlichen der Bildungseinrichtungen zelebriert. Unter den Gästen war NEOS Wien Klubobfrau Bettina Emmerling in Vertretung von Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr zu finden. Für Unterhaltung sorgten verschiedene Spielstationen und Gesangseinlagen der Musikvolksschule der Wiener Sängerknaben.

Bildungsdirektor Heinrich Himmer sagt zur Eröffnung: „Bildungsgrätzl rücken die Bedürfnisse und Potentiale der Kinder und Jugendlichen in den Mittelpunkt. Kooperation ist der Schlüssel für erfolgreiche Bildungsinnovation. Junge Menschen entwickeln soziale Kompetenzen und Lebensperspektiven in der Schule genauso wie in ihrem Alltag im Bildungsgrätzl. Das Zusammenspiel zwischen schulischen und außerschulischen Angeboten erleichtert es Kindern, Jugendlichen und Eltern, unkompliziert Zugang zum diversen Bildungsangebot unserer Stadt zu bekommen.“

Jedes der Bildungsgrätzl der Stadt, welches einen Austausch und Kooperationen zwischen Kindergärten, Schulen, Freizeiteinrichtungen und Kulturangeboten im Grätzl ermöglicht, spezialisiert sich auf bestimmte Themen. Im Bildungsgrätzl Augarten ist ein schulübergreifendes Buddy-System geplant. Ältere Kinder unterstützen dabei jüngere.

Bezirksvorsteher Alexander Nikolai: „Mit dem Bildungsgrätzl Augarten setzen wir das Erfolgsprojekt fort! Die Bildungsgrätzl vertiefen den Erfahrungsaustausch zwischen den verschiedenen Bildungseinrichtungen. Besonders der Wechsel zwischen den einzelnen Bildungseinrichtungen wird durch die Bildungsgrätzl gut begleitet. Weiters werden innerhalb der Bildungsgrätzl gemeinsame Aktivitäten geplant und die einzelnen Talente und Interessen der Schüler*innen gefördert. Ich freue mich sehr darüber, dass die Bildungsgrätzl zu einem besseren und vielseitigeren Bildungs-, Freizeit- und Beratungsangebot im unmittelbaren Lebensraum unserer Kinder und Jugendlichen beitragen!“

Motto „Stadt der Zukunft“: Kleidertausch im Bildungsgrätzl Essling

Bei dem Eröffnungsfest am 16. September des dritten Bildungsgrätzls in der Donaustadt, dem Bildungsgrätzl Essling, begeisterte der Esslinger Kinderchor mit einer „Essling Hymne“ und die Bio Forschung Austria bot mit dem Familienzentrum „Familienpuzzle“ ein Mitmachprogramm an. Im Bildungsgrätzl Essling liegt der Fokus auf „Nachhaltige Stadtentwicklung“. Hier tragen Kinder und Jugendliche mit temporären Aktionen wie beispielsweise einem Kleidertausch oder einer Bewegungschallenge zu einer nachhaltigen Stadt bei.

Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy gratulierte den Einrichtungen zur Eröffnung: „Die Donaustadt ist ein junger Bezirk mit Zuwachs an Jungfamilien. Das liegt nicht zuletzt am Angebot für Kinder und Jugendliche im öffentlichen Raum sowie den Bildungseinrichtungen. Das Bildungsgrätzl unterstreicht, dass dieses Angebot mit der Bevölkerung mitwächst und in Essling laufend an Attraktivität dazugewinnt!“

Die Stadt Wien unterstützt die Bildungsgrätzl mit einer angepassten Förderung sowie mit Beratung und Begleitung hinsichtlich Gründung, Konzeptentwicklung, Fach- und Erfahrungsaustausch.

Eine Übersicht aller aktiven Bildungsgrätzl mit den jeweiligen Schwerpunkten und beteiligten Einrichtungen sowie den Kontakt zur Projektleitung Bildungsgrätzl finden Sie auf www.wien.gv.at/bildungsgraetzl.

