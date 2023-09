Wien Energie Vertrieb: Wirtschaftlich stabile Situation und guter Ausblick

Tendenziöse Darstellung in „Der Standard“-Artikel – Verluste in 2022 aufgrund Kundenaktionen

Wien (OTS) - Die Vertriebstochter der Wien Energie, die Wien Energie Vertrieb GmbH & Co KG, ist wirtschaftlich stabil und hat für das Geschäftsjahr 2022/23 sowie darüber hinaus einen positiven Ausblick. Wie Wien Energie bereits im April dieses Jahres im Zuge der Jahresbilanz veröffentlicht hat, musste das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021/2022 bzw. im Kalenderjahr 2022 deutliche Verluste im Endkund*innengeschäft verzeichnen – wie viele andere Energielieferanten auch. Die Wien Energie GmbH insgesamt (inkl. der Vertriebs KG) hat vor allem durch die Vermarktung der Stromproduktion am Energiemarkt ein sehr gutes Ergebnis erreicht. Ein aktueller Artikel in der Tageszeitung „Der Standard“ stellt Fakten, die bereits seit Monaten bekannt sind, tendenziös dar und erhebt falsche Unterstellungen.

Die Verluste der Wien Energie Vertrieb im Geschäftsjahr 2021/22 sind darauf zurückzuführen, dass es ab 2021 und insbesondere Mitte 2022 zu massiven Preissteigerungen bis zu Marktverwerfungen gekommen ist und eben diese gestiegenen Kosten in der Beschaffung nicht sofort und nicht im vollen Umfang an die Endkund*innen weitergegeben wurden. Größere Preisanpassungen haben bekannterweise im Massenkundensegment erst per 1.9.2022 stattgefunden. Die Preisanpassung im September 2022 wurde mit einer großen Treueaktion für die Kund*innen abgefedert. Dieser Preis war über Monate der mit Abstand günstigste Tarif im Großraum Wien. Dafür sowie für weitere mit Kund*innen-Entlastung zusammenhängende Maßnahmen wurden die Rückstellungen im Geschäftsjahr 2021/2022 gebildet.

Im Eigenkapital der Wien Energie Vertrieb ist der Jahresverlust eingerechnet, dieses war daher im Geschäftsjahr 2021/22 negativ. Aus diesem Grund war das Vorlegen einer positiven Fortbestehensprognose erforderlich, die im Winter 2022/23 erstellt und vom Wirtschaftsprüfer abgenommen wurde.

Wie auch im Lagebericht der Wien Energie Vertrieb ausgeführt, verbesserte sich die Situation auf den Beschaffungsmärkten deutlich. Das Planergebnis der Wien Energie Vertrieb für das Geschäftsjahr 2022/2023 liegt deutlich über dem Ergebnis von 2021/2022. Auch in diesem Sommer konnte das Unternehmen ein millionenschweres Kund*innenangebot auflegen – mit einem der günstigsten Strom- und Gas-Angebote in ganz Österreich.

Rückfragen & Kontakt:

Astrid Salmhofer

Leitung Kommunikationsmanagement Wien Energie

Telefon: 0664/625 7050

E-Mail: astrid.salmhofer @ wienenergie.at