Stadt Wien zieht positive Bilanz für die Summer City Camps Verein „Hi Jump“ übernimmt die Durchführung für 2024 und 2025

Mehr als 9.000 Kinder konnten vergangenen Sommer das Ferienprogramm der Summer City Camps in Wien genießen.

Wien (OTS) - Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr zieht Bilanz: „Die Sommerferien sind zu Ende und damit auch die Summer City Camps. Die Umstellungen im heurigen Sommer waren ein voller Erfolg. Das bestätigen uns auch die vielen positiven Rückmeldungen. Unser neu eingeführtes Anmeldesystem und die um 20 Prozent erhöhten Plätze haben sich eindeutig ausgezahlt. Ich möchte allen Organisationen für die reibungslose Umsetzung im heurigen Jahr danken. Um den wachsenden Anforderungen gerecht zu werden, haben wir mit dem Aufruf zur Konzepteinreichung für die nächsten beiden Jahre einen verlässlichen und erfahrenen Partner mit dem Verein „Hi Jump“ gefunden. Ich freue mich auf die weitere gute Zusammenarbeit. “

Was sind die Summer City Camps?

Seit 2019 gibt es die „Summer City Camps“ in dieser neuen Form in der Stadt Wien. Unter dem Motto „Spiel, Sport und Spaß“ bietet die Betreuungsinitiative in den Sommermonaten für Kinder von 6 bis 12 Jahren ein Ferienprogramm an. Ausgehend von 30 Schulstandorten in der Stadt konnten die Kinder die Sommerferien mit Ausflügen, Kulturerlebnissen, Workshops zu Kreativität, Naturwissenschaft und Technik, Schwimm- oder Fahrradkursen verbringen. Es gibt auch ein Angebot für Kinder mit Behinderung. Die Summer City Camps sind eine wichtige und beliebte Unterstützung für berufstätige Eltern, die eine Betreuung der Kinder für neun Wochen Sommerferien organisieren müssen.

Wie viel kosten die Summer City Camps und wie lange dauern sie?

Die maximale Buchungsdauer für das Freizeitprogramm wurde im Jahr 2023 – von 6 auf 5 Wochen – reduziert. Der Betreuungsbeitrag wurde von 50 auf 60 Euro pro Woche und pro Kind angehoben. Damit lagen die Kosten für Eltern und Obsorge-berechtigte immer noch weit unter dem Durchschnittspreis einer privaten Camp-Woche. Geschwisterrabatt und Befreiung vom Betreuungsbeitrag bei Vorliegen bestimmter Gründe gab und gibt es weiterhin.

Was war die Herausforderung?

In den vergangenen Jahren gab es Probleme mit den Anmeldungen zu den Summer City Camps. Zu wenige Plätze und zu viele Anmeldungen waren die Herausforderung. Viele Alleinerziehende und einkommensschwache Obsorge-berechtigte konnten keinen Platz ergattern. Die Stadt hat 11 Millionen Euro investiert und die Plätze von rund 24.700 auf knapp 30.000 aufgestockt und das Anmeldesystem gestaffelt. In der ersten Phase konnten sich explizit Eltern von Kindern an öffentlichen, ganztägigen Volksschulen in Wien anmelden. Sie haben dafür einen Code erhalten und sich unter ferieninwien.at angemeldet. Erst in einer zweiten Phase, zwei Wochen später, konnten sich alle anderen Eltern anmelden, die keine andere Form von Nachmittagsbetreuung hatten.

Wer ist der Verein Hi Jump Wien und was ist geplant?

Nach 5-jähriger Erfahrung mit den Summer City Camps hat die Stadt beschlossen, ein neues Konzept für die Jahre 2024 und 2025 vorlegen zu lassen. Eine transparente Einladung zur Konzepteinreichung bot im Frühjahr interessierten gemeinnützigen Organisationen die Möglichkeit, ihre Ideen einzureichen. Der Verein „Hi Jump Wien“ konnte die Jury, welche aus Vertreter*innen der Stadt Wien, der Bildungsdirektion Wien und des Büros der Geschäftsgruppe Bildung, Jugend, Integration und Transparenz zusammengesetzt ist, überzeugen. Der Verein ist auf Freizeit- und Ferienpädagogik spezialisiert und setzt seit 2005 freizeitpädagogisches Angebot mit sportlichem und kreativem Schwerpunkt für Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 6 und 15 Jahren um.

Stefan Neugeboren, Geschäftsführer des Vereins „Hi Jump“ freut sich über den Erfolg der Einreichung des Umsetzungskonzepts „SCC24+“ zur Weiterentwicklung der Camps: „Eine verlässliche Durchführung des spannenden und abwechslungsreichen Summer City Camps Angebots der Stadt Wien ist für uns das oberste Ziel, genau dafür werden wir unsere langjährige Erfahrung und unser behutsam aufgebautes Netzwerk aus vielen, im Kinder- und Jugendbereich gut arbeitenden Wiener Partnerorganisationen einbringen können.“

Rückfragen & Kontakt:

Nina Oezelt

Mediensprecherin des Vizebürgermeisters Christoph Wiederkehr, MA

Tel: 01-4000/83221

E-Mail: nina.oezelt @ wien.gv.at



Eveline Neumeyer

Öffentlichkeitsarbeit MA 13 – Bildung und Jugend

Telefon: +43 1 4000 84348

E-Mail: eveline.neumeyer @ wien.gv.at