FP-Teufel: Getreideimporte aus Ukraine sofort stoppen!

Gestrige Aufhebung der Handelsbeschränkungen für ukrainisches Getreide gefährdet Gleichgewicht

St. Pölten (OTS) - „Die Beendigung der Handelseinschränkungen für ukrainische Getreideprodukte durch die EU-Kommission, gefährdet heimische Bauern besonders im Agrarbundesland Niederösterreich, da nun droht, dass der Markt mit Billiggetreide überschwemmt wird“, zeigte der freiheitliche Klubobmann im NÖ Landtag LAbg. Ing. Mag. Reinhard Teufel auf. Zudem fehle das nach Europa gelieferte Getreide in jenen Ländern für die es eigentlich vorgesehen sei. Damit werde der Migrationsdruck weiter erhöht, kritisierte Teufel, der einen sofortigen Importstopp für ukrainisches Getreide forderte.

Mit dieser EU-Regelung sei es nun möglich, dass das reiche Europa den Armen Ländern das Getreide vor der Nase weg kaufe. „Für Länder in Not wie den Jemen, Afghanistan, Sri Lanka oder den Sudan ist das eine Katastrophe“, so Teufel.

Denn seitdem die EU einen zoll- und quotenfreien Handel mit der Ukraine für Agrarprodukte vereinbart habe, blühe das Geschäft mit ukrainischem Weizen in Europa. So seien in Summe bereits mehrere Millionen Tonnen in Spanien, Italien, Holland und auch in Österreich gelandet, während deutlich geringere Mengen in arme Länder, für die es eigentlich vorgesehen gewesen wäre, geliefert worden seien, zeigte Teufel den humanitären Wahnsinn dieser EU-Entscheidung auf.

Es sei daher dringend notwendig, EU-Importe aus der Ukraine zu stoppen und sicher zu stellen, dass das Getreide wirklich in die Armenregionen fließe. Es zeige sich einmal mehr, dass der österreichische ÖVP-Landwirtschaftsminister mit der Situation überfordert sei und die heimischen Bauern im Regen stehen lasse, kritisierte Teufel. „Wenn es Totschnig schon nicht schafft sich in Brüssel Gehör zu verschaffen, dann muss er zumindest für Österreich die Einfuhr von ukrainischem Getreide stoppen, so wie das Polen und Ungarn gemacht haben“, betonte Teufel.

