Festempfang für neue Pädagoginnen und Pädagogen im Wiener Rathaus

Am 18. September werden neue Lehrkräfte gefeiert

Wien (OTS) - „Ich freue mich, die neuen Kolleginnen und Kollegen in der großen Wiener Bildungsgemeinschaft willkommen zu heißen. Ich habe selbst zehn Jahre unterrichtet und weiß, dass der Beruf herausfordernd ist und zugleich einer der schönsten. Man hat die Möglichkeit, junge Menschen in einer entscheidenden Zeit zu begleiten und unterstützen. Und man sieht, welch tolle Persönlichkeiten sich entwickeln, da können Beziehungen entstehen, die ein Leben lang halten“, sagt Heinrich Himmer, Bildungsdirektor für Wien. „Ich bedanke mich bei allen Pädagoginnen und Pädagogen die an Wiens Schulen jeden Tag Kindern und Jugendlichen Wissen und Werte vermitteln.“

Als Zeichen der Wertschätzung und zum gegenseitigen Kennenlernen lädt die Bildungsdirektion für Wien jedes Jahr Lehrkräfte, die neu an Wien Schulen unterrichten gemeinsam mit ihren Schulleitungen in den Festsaal des Wiener Rathauses ein. In den vergangenen Wochen und Monaten wurden rund 1.500 Pädagoginnen und Pädagogen neu angestellt. 120 Personen sind Quereinsteiger*innen, die über „Klasse Job“ zertifiziert wurden und an Wiener Schulen ihr Fachwissen an die Jugendlichen weitergeben. An der Schule werden sie von Mentor*innen begleitet und besuchen Weiterbildungen an der Pädagogischen Hochschule Wien.

„In Zeiten des landesweiten Fachkräftemangels freut es mich als Wiener Bildungsstadtrat umso mehr, die neuen Lehrkräfte im Wiener Bildungssystem begrüßen zu dürfen. Die Aufgabe als Lehrkraft ist eine der sinnvollsten, die es gibt, denn Kinder und Jugendliche im Lernalltag zu begleiten ist nicht nur besonders wertvoll für unsere gesamte Gesellschaft, man bekommt als Lehrkraft auch viel Positives von den Kindern zurück!“, ergänzt Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr.

Informationsbroschüre für Neulehrerinnen und Neulehrer

Für die neuen Kolleginnen und Kollegen im Wiener Schulwesen hat die Bildungsdirektion für Wien in einer Informationsbroschüre das Wichtigste rund um den Einstieg gesammelt: vom Dienstrecht über Erlässe bis zur Schulautonomie. Die Broschüre steht auch digital zur Verfügung auf www.bildung-wien.gv.at. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Tabea Nica Petra Grießner

Mediensprecherin Bildungsdirektion für Wien

Tel: 01/525 25 77014

Mail: tabea.griessner @ bildung-wien.gv.at



Manfred Kling

Mediensprecher Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr

T: 01/4000-83202

M: manfred.kling @ wien.gv.at