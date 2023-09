VP-Taborsky/Marchetti ad Massenschlägerei am Reumannplatz

Die Stadtregierung muss endlich Hinschauen – Entwicklungen an der Wurzel bekämpfen durch Bildung & Integration

Wien (OTS) - Am Reumannplatz in Favoriten eskalierte am Donnerstag erneut ein Streit unter sieben Männern, wobei ein 23-Jähriger Syrier einen 17-Jährigen mit einem Messer bedrohte – eine Massenschlägerei war die Folge. „Die zunehmende Gewaltbereitschaft in Teilen Wiens ist alarmierend. Der jüngste Vorfall am Reumannplatz reiht sich nahtlos in eine bedenkliche Entwicklung ein – die Menschen in Wien fühlen sich zunehmend unsicher“, so Sicherheitssprecher der Wiener Volkspartei, Gemeinderat Hannes Taborsky.

„Das Entstehen von Parallelgesellschaften birgt ernste Probleme für die Integration und das Zusammenleben in Wien – insbesondere Favoriten - mit sich. Die Polizei muss an immer mehr Brennpunkten ‚Feuerlöscher‘ spielen. Die Stadtregierung darf nicht länger wegschauen“, so Bezirksparteiobmann der Wiener Volkspartei Favoriten, Abg.z.NR Nico Marchetti.

„Die Stadt Wien muss der Realität ins Auge blicken und die eigentlichen Ursachen der Kriminalitätsentwicklung bekämpfen. Das Problem muss an der Wurzel gelöst werden - und zwar durch Bildung und Integration – und dafür ist die Stadtregierung zuständig“, so beide abschließend.

