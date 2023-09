FPÖ – Nepp: Spitzelskandal in der Klinik Ottakring muss zum Rücktritt des gesamten Gesundheitsverbund-Managements führen

SPÖ-Gesundheitsstadtrat Hacker muss verantwortliche Pflegedirektorin sofort fristlos entlassen

Wien (OTS) - Der Wiener FPÖ-Chef Stadtrat Dominik Nepp zeigt sich schockiert über den heute in der Kronenzeitung aufgedeckten Spitzelskandal in der Klinik Ottakring. Laut dem Bericht hat die Pflegedirektorin des Wiener Gesundheitsverbundes, Bianka Langmaier, bei einem Lokalaugenschein in der Zentralen Notaufnahme mittels Bodycam den dortigen Dienst mitgefilmt. „Es ist unfassbar was sich hier unter der Verantwortung von SPÖ-Gesundheitsstadtrat Hacker in den Wiener Spitälern abspielt. Das gesamte SPÖ nahe Direktorium des Gesundheitsverbundes ist inkompetent, unfähig und muss daher abgezogen werden. Die Pflegedirektorin gehört nach diesen Stasi-Mathoden sofort fristlos entlassen“, fordert Nepp.



Die Ausrede des Gesundheitsverbundes (WiGev), es habe sich bei den Aufzeichnungen um „Content für Social Media Aktivitäten des WiGev“ gehandelt, sei an Absurdität und Geschmacklosigkeit nicht zu überbieten. „Bei derart dummen Lügen müssten eigentlich doppelte Konsequenzen für die Verantwortlichen gesetzt werden“, so der Wiener FPÖ-Obmann.



„Dieser aktuelle Vorfall beweist einmal mehr, dass SPÖ-Stadtrat Hacker sein Ressort nicht einmal ansatzweise im Griff hat. Unzählige Gefährdungsanzeigen, Bettensperren, elendslange Wartezeiten auf Operationen und ein völlig überfordertes Gesundheitspersonal sind das Ergebnis des Versagens der roten Wiener Gesundheitspolitik. Daher sollte auch Hacker selbst schleunigst seinen Hut nehmen und einem kompetenten Stadtrat Platz machen“, bekräftigt Nepp.



Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Rathausklub

presse @ fpoe-wien.at