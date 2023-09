FPÖ – Steger: Das ÖOC versinkt im Skandalsumpf – der Sportminister schweigt

Ein knappes Jahr vor Olympia gibt Sport-Österreich ein desaströses Bild ab

Wien (OTS) - Geschockt zeigte sich FPÖ-Sportsprecherin NAbg. Petra Steger über die Vorgänge im Österreichischen Olympischen Komitee (ÖOC). Wie nun bekannt wurde, gab es eine Strafanzeige gegen dessen Generalsekretär wegen des Verdachts der Veruntreuung von über 400.000 Euro aus dem ÖOC-Budget. „Die Staatsanwaltschaft wird die notwendigen Schritte setzen, um diesen schweren Anschuldigungen nachzugehen. Unabhängig davon erleben wir aber seit geraumer Zeit, wie das ÖOC von einem Skandal zum nächsten schlittert. Erst vor zwei Monaten konnten sich die Hauptversammlung nicht auf einen Vorschlag für den neuen Vorstand einigen- Das Bild, das Sport-Österreich hier abgibt, ist desaströs. Und wer tut nichts, um hier für Ordnung zu sorgen? Der grüne Sportminister Werner Kogler! Ich erwarte mir, dass er hier für Ordnung sorgt. Immerhin ist er Mitglied des ÖOC-Vorstands. Er soll aus seinem Tiefschlaf erwachen und endlich ins Arbeiten kommen. Erfolge von Sportlern zu beklatschen, das ist zu wenig.“

In einem knappen Jahr finden in Paris die Olympischen Sommerspiele statt. Die Aufgabe des ÖOC ist es, die Sportlerinnen und Sportler in ihrer Vorbereitung auf dieses Großereignis zu unterstützen – stattdessen aber seien die ÖOC-Funktionäre nur mit sich selbst beschäftigt. Das sei nicht hinnehmbar, so Steger: „Der Sport in Österreich hat viele Anknüpfungspunkte zur Politik – zu viele, wie manche Beobachter meinen. Der Vorstand des ÖOC jedenfalls ist mit aktiven und ehemaligen Politikern gespickt. Neben Vizekanzler Kogler sind auch die aktuellen ÖVP-Politiker Klaudia Tanner, Gerhard Karner und Karlheinz Kopf Teil dieses Gremiums.“

Die rot-weiß-roten Sportler hätten es sich verdient, ihre Vorbereitung auf Olympia in Ruhe gestalten zu können, so die FPÖ-Sportsprecherin, die sich als Folge der angezeigten Malversationen im ÖOC auch vorstellen kann, dass künftig ein Wirtschaftsexperte in den OÖC-Vorstand entsendet wird, der speziell ein Auge auf die wirtschaftliche Gebarung des Komitees richten soll.

